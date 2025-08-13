我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《信號》是一部跨時空辦案的懸疑劇。（圖／tvN官網https://tvn.cjenm.com/ko/）

韓國神劇《信號》開播至今已經過了10年，許多觀眾紛紛在敲碗第二季播出，而劇組方11日證實第二季《第二個信號》已經拍攝完畢，接下來將進行後製工作，預計在2026年第一季度播出。將由原班人馬李帝勳、金憓秀、趙震雄繼續跨越時空，解開未解之案的謎底。《信號》第一季在2016年播出，劇情根據80年代震驚韓國的「華城連續殺人案」改編，講述現代的警察「朴海英」（李帝勳 飾）透過一台老式對講機，穿越時空跟過去的警察「李材韓」（趙震雄 飾）成功聯絡上，破解長年來一直未解的殺人案件故事。《信號》第二季被命名為《第二個信號》，其實在第一季播畢的10年間就一直傳出正在拍攝第二季，不過最後都僅是傳言而已。《第二個信號》於今年2月正式開拍，經過了半年的拍攝，正式在8月11日正式殺青，接下來將進入後製階段期待能在明年第一季度跟所有觀眾見面。因為《信號》第一季中是以開放式結局來作為收尾，在過去會被殺害的李材韓（趙震雄 飾）也在朴海英（李帝勳 飾）的幫助下成功改變歷史活到了現代。而《信號》第二季不以《信號2》命名，改以《第二個信號》命名也是有原因，電視台tvN表示，「無線電的信號再次響起，會打造不同世界的全新故事。」透露第二季將是李帝勳、金憓秀、趙震雄相遇後，創造的全新故事。