▲中國氣象局今（13日）上午指出，楊柳颱風已經開眼，強度達到巔峰，預計今晚登陸福建、廣東。（圖／翻攝自微博中國天氣）

楊柳颱風今（13）日襲台，中央氣象署表示，暴風圈已經在早上6時觸陸，預估颱風中心會在中午在台東一帶登陸，下午至傍晚從嘉義、台南一帶出海，氣象署也持續針對中南部、東部縣市發布海上、陸上警報。中國氣象局今也發布颱風黃色預警，指出楊柳的颱風眼已經達到，正向巔峰強度邁進，預計今晚至明凌晨在福建廈門至廣東汕頭一帶登陸。中國氣象局官方微博「中國天氣」今（13日）上午發布消息，楊柳颱風已於今晨加強為強颱風級，將於13日中午前後以颱風級或強颱風級在台灣東南部沿海登陸，穿過台灣後13日下午進入臺灣海峽，並將於13日夜間至14日凌晨以強熱帶風暴級或颱風級在福建廈門到廣東汕頭一帶沿海登陸中國，以後繼續向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。中國天氣上午9時25分指出，楊柳颱風已經加強為強颱，雲圖上來看，颱風眼已經打開，正在向巔峰強度邁進。受颱風影響，今日8時至明日8時，福建東南部、廣東東南部等地有大暴雨；台灣南部及其沿海、福建中南部沿海、台灣東南洋面、台灣海峽和巴士海峽的部分海域風力可達9至10級，颱風中心經過的附近海域和地區風力有11至14級，陣風15至16級。颱風登陸中國後，預計將穿行廣東、廣西、湖南、貴州等省份，福建強降水影響集中在今至明日白天、廣東影響時段為今晚至明日夜間、湖南影響時段為明天至後天白天，由於颱風中心可能在廣西北部至貴州交界滯留24小時，廣西將從13至15日都被影響，今白天有強降水、雷暴大風等強對流天氣、今晚至15日暴雨。中國天氣提醒，楊柳颱風目前以每小時30公左右的速度向西偏北方向移動，移速較快，目前強度已經達到巔峰，預計未來強度變化不大，但因為「個頭小、結構緊湊、能量集中」，強風雨可能要鄰近才會發生，部分地區風雨可能陡然增強，不可大意。