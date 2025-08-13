我是廣告 請繼續往下閱讀

美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）與曾任美國太平洋司令部作戰主任的蒙哥馬利（Mark Montgomery）上月來台參加智庫兵推時認為，台灣應該重啟除役的核電廠，這是強化能源安全的關鍵要務，以對抗中國大陸的威脅。民眾黨主席黃國昌今（13）日表示，連遭遇福島核災的日本都重啟核電，民進黨不該繼續採取把頭埋在沙裡的鴕鳥心態，持續視而不見。核三重啟公投第4場公辦電視意見發表會，今日上午在台視舉行，正方代表為黃國昌，反方為公民代表吳亞昕。黃國昌在第一輪發言時表示，民進黨錯誤的能源政策，唯一受益的只有民進黨的權貴，一個又一個的綠友友們，洞燭機先、率先插旗，再藉由與民進黨勢力的結合，大賺一筆。稗官野史曾經說過，「和珅跌倒，天下吃飽」，悲哀的是，當前的台灣，竟然已經淪為「台電跌倒，綠友友吃飽」。黃國昌說，蔡英文賴清德競選總部的財務長郭再欽、新潮流的陳啟昱、小英之友會的古盛煇，全都靠著民進黨的能源政策發大財，卻將違法的貪腐留給台灣。更大的成本，還有台灣美麗國土的破壞。我相信大家都已經看見，目前的台灣，山也光電板、海也光電板，一個丹娜絲颱風，讓民進黨的光電神話一夕破滅，從海灘到農田，從滯洪池到養殖池，四處散落的光電板，已經淪為大型廢棄物的垃圾場。黃國昌表示，台灣的土地與海洋，還禁得起光電板的摧殘破壞嗎？為了讓民進黨的權貴可以吃香喝辣，到底還有多少良田美地可以被這樣糟蹋？許多反核的朋友說，我們不能忽視核電的風險，我要跟大家報告的是，核電的抽象風險，是科技可控的；但是，光電的具體危害，卻是現實發生的。台灣有97%的能源仰賴進口，在民進黨錯誤的能源政策下，面臨更嚴峻的挑戰是天然氣的存量只有7到11天，煤炭的安全存量也只有一個月，台灣的能源供給根本毫無韌性可言。黃國昌提到，也正是因為如此，非常多的國際友人，不斷地提醒台灣，至少需要保留一座核能發電廠，才能夠在國家安全遭受威脅的時候，提供基本的電力需求。諾貝爾物理獎得主，也是美國前能源部部長朱棣文在今年7月聯名投書，他呼籲台灣要重啟核能，改變能源政策的方向，也呼籲美國應該協助台灣強化能源自主。黃國昌說，美國前海軍情報官史達曼在美國國會作證的時候也表示，台灣至少需要有一座核電廠才能讓我國保有戰略韌性，不要讓錯誤的能源政策成為台灣國安最大的破口。美國前副國家安全顧問博明在上個月參加保衛民主基金會在台灣舉行的兵推後說，「台灣極易遭受能源禁運的衝擊，要減緩相關的衝擊，必須改善電網、必須強化液化天然氣的供給與儲存安全，當然，還有重啟閒置的核電廠」。黃國昌也指出，美國在台協會處長谷立言也說，台灣需要核能，美國樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。這麼多國際友人善意的提醒與建議，我們的政府不應該置若罔聞，繼續抱殘守缺。今年5月17日民進黨不顧社會各界與國際友人的勸告，執意關閉核三廠，讓台灣喪失重要的基載電力。做了如此魯莽的決定之後，台電再以備轉容量充足這樣完全不負責任的話，不告訴國人實際的用電需求，營造台灣不缺電的虛幻假象。黃國昌反問，台灣真的不缺電嗎？台灣如果不缺電，台電為什麼要偷偷重啟，操作許可早就到期的高雄興達燃煤電廠，在根本沒有生煤許可的情況下，也要違法硬幹？台灣如果不缺電，政府為什麼要宣布桃園以北的大型數據中心一律不准供電？事實上，美國商會早就對台灣供電不穩定提出高度疑慮，2025台灣白皮書直指半導體、AI關鍵產業在台灣面臨供電不足的風險。當AI時代到來，「電力即算力、算力即國力」，台灣到底還要不要發展AI產業，如果政府已經宣布AI是我們的重點產業項目，請認真負責回答發展AI產業的電要從哪裡來，這不是政府最基本的責任嗎？黃國昌提到，在福島核災發生之後，他與許多深愛台灣這塊土地的朋友一樣，我們都曾反對核能發電。然而，淨零碳排的國際趨勢，伴隨著科技的快速發展，已經讓世界各國紛紛重新啟用核電。今年5月，川普總統簽署行政命令，宣示要重振核工業的基礎，要實現能源獨立、要確保國家安全。今年6月，歐盟公布了核能發展新藍圖，明確表示增加核能投資不僅僅是環境永續的需要，更是歐盟達成能源轉型、增強能源安全和工業競爭力的重要戰略。黃國昌痛批，即使是發生福島核災的日本，不僅早已重啟核能發電，更在今年通過第七次能源基本計畫，宣示2040年核能發電要達到總發電量的20%，如此清晰的國際趨勢與務實的態度，民進黨不該繼續採取把頭埋在沙裡的鴕鳥心態，持續視而不見。