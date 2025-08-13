我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲臉書粉專昨日指出，鏡週刊創辦人裴偉拿著偵查中證物，詢問京華城案證人、基隆市副市長邱佩琳，還被記載在筆錄中，鐵證如山；邱佩琳也在法庭中說，裴偉曾拿著紙跟她對照人名及金額。對此，民眾黨主席黃國昌今（13）日受訪痛批，到底是什麼樣腐敗的檢調和媒體勾結在一起？北檢檢察長王俊力要出來說清楚講明白，不是躲起來就沒事。核三重啟公投第4場公辦電視意見發表會，今日上午在台視舉行，黃國昌會後受訪。針對前主席柯文哲妻子陳佩琪昨日在臉書發文說，政治獻金若有拿一毛錢，「那我今天跟大家相約明天在法院頂樓，我跳樓」，要以死對台灣司法的汙衊做最嚴厲的控訴。對此，黃國昌表示，很擔心，有跟陳佩琪連絡，也請大家給她多一些空間，陳佩琪不僅是柯文哲的夫人，對每一位民眾黨成員及小草都是非常重要的夥伴、長輩，她心裡的痛，每個人都能感同身受。黃國昌質疑，北檢檢察長王俊力要出來說清楚講明白，不是躲起來就沒事。當初辦京華城案的檢察官和裴偉是什麼關係？還是裴偉是直通民進黨高層，裴偉手上有辦法拿出單子，不僅是問證人，還污染證人心證，把那張單子的資訊輸入邱佩琳腦中，大概只有極權國家的檢調和媒體會墮落成這個樣子。黃國昌直言，裴偉現在是鏡集團的大老闆，雖然他不承認，但是媒體圈誰不知道鏡集團就是裴偉控制的，和民進黨高層關係非常好，有人敢去問王俊力嗎？這不就是台灣政媒共生最腐敗的結構問題嗎？「我不知道晚上電視政論節目看不看得到，但是我想看不到的機率非常高。‘」