核三重啟公投將於8月23日舉行投票，中選會也陸續辦理5場意見發表會，第4場於今（13）日上午10時登場，由正方代表、台灣民眾黨主席黃國昌，與反方代表、「暖暖蛇青少年共學團」自學畢業生吳亞昕，正面交鋒。吳亞昕在說明會中狂提當年反核的黃國昌，並認為黃國昌對於核電廠面臨的地質風險比較沒有回應。吳亞昕在第二輪意見發表中表示，台灣現階段不該重啟核三廠，她提到2018年黃國昌曾以「反核代表」的身分發表意見，當時黃國昌指出所有人都知道核廢料處理的問題非常困難，沒有人希望把核廢料放在左鄰右舍。而此說法非空血來風，吳亞昕進一步說明，台灣早在十幾年前，處理低階核廢料最終處置場選址時，就曾遇過困境。2012年，經濟部公告遴選出的選址，分別為台東達仁鄉、金門烏坵鄉，當時因在地反對聲浪太大，當地政府最後拒絕辦理公投，而選址程序也在此卡關，直到今日仍無任何進展。吳亞昕會後受訪，媒體詢問剛才在說明會中對黃國昌提出許多疑問，認為黃國昌有正面回應嗎？吳亞昕說，他提了很多地質上的疑慮，黃國昌對於這點比較沒有回應，比較可惜了一點。