一名笑容甜美、身材苗條的美女軍官，前年（2023）去國防大學進修期間，與研究所男同學外出購物，深夜返校時為了掩人耳目，隔天配合男同學闖入學員隊長的辦公室，意圖偷刪監視畫面卻被當場抓包，校方決議採取「兩段式處罰」，對於女軍官未經允許進入隊長辦公室，記過2次，對於女軍官與男同學共謀刪監視畫面，則記大過1次，女軍官不服，自認沒跟男同學「共同犯案」，提起訴願遭國防部駁回，再向行政法院提告，仍獲判敗訴。依據法院判決，本案發生在2023年2月7日晚間11點50分，國防大學國際學院1男1女共2名軍官從校外回來，為了刪除他們同進同出的監視畫面，隔天上午9點，男軍官先進入中校隊長辦公室，輸入監視器系統的帳號、密碼嘗試登入，但因為打錯還被系統鎖定，只好離開辦公室。到了10點多，男軍官與女軍官一起進隊長辦公室，從業務交接清冊找出監視系統的帳密順利登入，但還在找畫面時，剛好教參官路過制止，2人不得不離開，但男軍官不死心，下午3點多獨自回到隊長辦公室，再度登入監視器系統進行格式化，把監視畫面全刪了。校方發現開鍘，對男軍官記1大過、2小過、並開除學籍，對女軍官記1大過、2小過，但女軍官認為「進入隊長辦公室刪監視畫面」是同一件事，卻遭到重複懲罰；她還主張從沒與男同學共謀，何況男同學最後動手刪畫面時她並不在場，罰她不合理。不過國防大學指出，案發2天後，女軍官寫報告、接受約談已經承認跟男同學共同進入隊長辦公室，想找出監視畫面刪掉的動機是：不想被別人知道。女軍官在國際安全研究所念碩士，應該有比較高的法律意識，擅自進入隊長辦公室刪監視畫面，已經影響單位的安全維護而且損害軍譽，針對刪畫面部分記1次大過並未違反比例原則。女軍官訴願不成後打行政訴訟還親自出庭，她承認沒得到隊長同意就進入辦公室，卻說軍中調查的報告內容是長官逼她的、違反她的意願，不具有證據能力。但法院調查，並無長官脅迫自白的情形；實際上女軍官為了隱瞞深夜與男同學同進同出的事實，確實有意跟男同學一起去隊長辦公室刪掉監視器畫面。如果女軍官無意參與刪畫面的計畫，見到隊長不在辦公室就應該離開，為何要留下來跟男同學一起找監視畫面？因此法官認定女軍官避重就輕，國防大學對她「兩段式處罰」分別評價闖入隊長辦公室以及刪監視畫面，並未違法，駁回女軍官請求，仍維持1大過的處分。