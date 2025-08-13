我是廣告 請繼續往下閱讀





核三重啟公投將於8月23日舉行，核三重啟公投第4場公辦電視意見發表會今（13）日登場。民眾黨主席黃國昌今天在核三重啟公投案意見發表會上表示，核燃料棒最終處置問題，科技已有解方，不是不能處理，而是民進黨不願面對；台灣能源不具韌性、需要核能發電廠，並直言「不用核電廠才是台灣最大的國安破口」。核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場今天登場，由中選會委員吳容輝擔任主持人，正方代表為民眾黨主席黃國昌，反方代表為剛滿20歲的大學生吳亞昕。黃國昌說明，台灣發電現況是火力全開，違背淨零碳排的國際趨勢。山也光電板、海也光電板，丹娜絲颱風讓民進黨光電神話一夕破滅，四處散落的光電板已淪為大型廢棄物的垃圾場。核電的抽象風險，是科技可控的，但光電的具體危害，卻是現實發生的。黃國昌表示，事實上，美國商會早就對台灣供電不穩定提出高度疑慮，2025台灣白皮書直指半導體、AI關鍵產業在台灣面臨供電不足的風險。當AI時代到來，「電力即算力、算力即國力」，台灣到底還要不要發展AI產業，如果政府已經宣布AI是重點產業項目，請認真負責回答發展AI產業的電要從哪裡來，這不是政府最基本的責任嗎？黃國昌指出，在福島核災發生後，他曾反對核能發電，但在淨零碳排國際趨勢，伴隨科技快速發展下，包括美國、歐盟、日本等國，核電在全球復興，關鍵就在於「務實、理性、科學」，民進黨不該繼續抱持鴕鳥心態，持續視而不見。