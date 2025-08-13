我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前氣象局長鄭明典以下午2點20分風場圖分析，楊柳颱風跨過中央山脈之後，結構並沒有被破壞。（圖／鄭明典臉書）

楊柳越過中央山脈了！南部平原準備迎接風雨

▲楊柳颱風今（13）日下午1點從台東太麻里登陸。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲楊柳颱風今（13）日下午2點暴風圈已經籠罩台灣。（圖／NCDR）

楊柳颱風今（13）日下午1點正式登陸台灣，移動速度依舊很快，氣象團隊《台灣颱風論壇｜天氣特急》也透過雷達與即時風場觀測發現，楊柳已經翻越中央山脈南段，目前正在南高屏間的山區，「台南、高雄、屏東」南部3縣市風雨將會持續增強。前氣象局長鄭明典曬出中央氣象署劇烈天氣系統的風場顯示圖，下午2點20分時楊柳颱風已經在高雄旗山一帶，鄭明典分析：「地面封場可能受地形影響，不過，（楊柳）《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（12）日下午2點表示，楊柳動作很快，已經翻越中央山脈南段，目前正在南高屏間的山區，即將進入南部平原，台南、高雄、屏東持續增強中！楊柳颱風今天下午穿越南台灣上空，預計傍晚左右於「台南至屏東」間出海。全台各縣市風雨部分，「花蓮、台東及恆春」猛烈風雨持續中，蘭嶼及綠島均已測得１７級以上猛烈風勢。的風雨即將迅速增強，慎防１０～１３級強烈風勢，局部地區可能更強。因地形效應，也會出現較強的陣風及陣雨；其餘地區因山脈阻擋，則以間歇性強風與降雨為主。《台灣颱風論壇｜天氣特急》也提醒，今（13）日深夜颱風遠離後，預計風雨將快速減弱，楊柳整體影響時間約為１０至１２小時。提醒您務必提高警覺，小心災害發生。