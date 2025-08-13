我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王一博（如圖）在台灣有廣大的粉絲，他的電影《熱烈》將在桃園電影節放映，賣座表現受到矚目。（圖／海鵬提供）

中國頂流男偶像王一博與台灣出身的「冰塊腹肌男神」彭于晏，都將在2025年桃園電影節現身！兩人各自的影片《熱烈》與《狗陣》都會在「特別放映」單元登場。《狗陣》去年在坎城映演後贏得好口碑，《熱烈》則有不少王一博台灣粉絲已期待多時，都有可能造成搶票熱潮，也是兩人展現號召力的絕佳時機，目前所有場次的票券已在兩廳院OPENTIX販售中。王一博的影片已是連續第3年出現在桃園電影節，過去兩年他的粉絲都在影廳內大排長龍，他也得到「票房秒殺王」的稱號。《熱烈》結合街舞、熱血與夢想，是因應去年巴黎奧運新增項目霹靂舞而誕生，