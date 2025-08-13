中國頂流男偶像王一博與台灣出身的「冰塊腹肌男神」彭于晏，都將在2025年桃園電影節現身！兩人各自的影片《熱烈》與《狗陣》都會在「特別放映」單元登場。《狗陣》去年在坎城映演後贏得好口碑，《熱烈》則有不少王一博台灣粉絲已期待多時，都有可能造成搶票熱潮，也是兩人展現號召力的絕佳時機，目前所有場次的票券已在兩廳院OPENTIX販售中。
頂流偶像王一博在台人氣旺 彭于晏《狗陣》評價高
王一博的影片已是連續第3年出現在桃園電影節，過去兩年他的粉絲都在影廳內大排長龍，他也得到「票房秒殺王」的稱號。《熱烈》結合街舞、熱血與夢想，是因應去年巴黎奧運新增項目霹靂舞而誕生，
由中國大陸最具商業號召的導演大鵬掌舵，金馬影帝黃渤和王一博領銜主演，是一部節奏強勁、 活力四射的青春群像之作。歌舞表現也很突出的王一博，「秒殺」威力今年是否再現，就看《熱烈》的預售反應。
曾在去年坎城影展「一種注目」單元獲最佳影片的《狗陣》，片中的動物主角小辛，也榮獲狗狗金棕櫚獎的評審團大獎，在拍完片子後也被彭于晏收編，跟著他來到台灣。片中他們在中國西北邊陲小鎮，透過人與狗的雙向救贖，
描繪人性深處的孤寂與希望，彭于晏的光頭造型堪稱又一次的自我突破，演技表現也達到新的境界。
台灣小鮮肉《進行曲》掛帥 紀錄片揭露歷史真相
另一部會在桃園電影節「特別放映」推出的紀錄片《里斯本丸沉沒》，取材自1942年真實歷史事件，
對日抗戰期間，日軍運送1816名盟軍戰俘的貨船「里斯本丸」， 在浙江舟山外海遭美軍擊沉，日軍棄船時將盟軍戰俘留在船艙中。 中國漁民不畏槍林彈雨，冒死出海救援，成功拯救了384條生命。導演方勵走遍世界各地，訪談大量高齡倖存當事人以及後人， 全面還原沉船經過及背後鮮為人知的故事，還原 80多年來被掩埋的歷史真相。
今年「特別放映」單元除了主打頂流偶像和肌肉男神，還有台灣新生代男星牧森、劉育仁、余杰恩主演的《進行曲》，以台灣高校第一學府建國中學管樂旗隊為背景，
講述一段90年代充滿希望、笑中帶淚的青春故事。 為了追求最高榮譽，一群高材生違抗老師、家長，偷偷跑去吹「 西索米」，自籌比賽經費，從互相衝突到團結一致的動人旅程。
第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，在中壢SBC 星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館，展開為期
14天接棒放映。本屆桃園電影節以「遇見」為主題， 邀請觀眾一起走進關於命運、關係與轉折的影像旅程。2025桃園 電影節票券已於兩廳院OPENTIX啟售， 更多影展活動詳情請鎖定桃園電影節官網，以及社群媒體專頁。
