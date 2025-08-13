楊柳颱風登陸，高雄市今（13）日下午雨勢明顯增強，13時許有民眾通報鼓山區鼓山三路、青泉街、內惟路、青雲街等一帶停電，台電獲報後到場，發現高壓電線被吹壞壓斷，經緊急搶修，已在13時47分隔離故障區間、完成轉供復電604戶，目前尚停電755戶。
根據台電統計，今天下午1時12分出現高壓斷線事故，造成鼓山區鼓山三路、青泉街、內惟路、青雲街等一帶，共有1359戶停電，經派員緊急搶修，採取隔離斷線故障區間，目前仍有755戶還在停電當中，台電持續搶修中。
台電高雄區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修。請民眾加強防範地下室淹水，加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。同時也強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。
如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線給民眾使用(或本區處停電通報電話07-5213646)。
資料來源：台灣電力公司高雄區營業處
