打開手機搜尋「NU V」，這個服飾網站跟NET是同企業的，官網上面常常都會有出清4折的服飾，女生短版衣服特價竟然只要36元

一件背心在NET門市賣599元，到了NU V官網購買竟然變成472元；另外兒童羽絨外套NET門市賣1290元，在NU V官網看變成960元

Mei姐推薦NU V服飾品牌，表示這跟NET是同企業關係，NET門市販售的衣服，在NU V購買都會更便宜，價格超甜。

平價服飾品牌「NU V」太便宜了！背後老闆真的是NET沒錯

是NET旗下在2020年推出的網路品牌，只專注在網路行銷，並沒有實體店面，主要特色就是提供平價、簡約風格的服飾

因為NU V是走純網路行銷，在營運成本上大幅度降低，款式、布料等等幾乎都是跟NET一模一樣，只是因為少了門市人力、門市租金、水電、倉庫等等高額成本，所以價錢上會甜上許多

NU V就是NET在2020年開設的網路服飾品牌，沒有實體店面，只有網路官網可以選購，成為不少小資族的最愛。

NU V價格有多殺直接實測逛起來！顧客真實評價曝光

像是超狂出清1件打4折、3件打5折

牛仔外套門市賣755元，在NU V竟然只要377元，還有眾多T恤每件都不到150元，褲子單件不用250元；女裝超多短版衣出清價連100元都不到，多款服飾都不超過300元