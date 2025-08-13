平價服飾店家推薦！台灣不少人喜歡購買連鎖平價服飾店，像是UNIQLO、NET等都非常受到小資族喜歡，門市經常都是滿滿人潮，然而近日省錢達人「Mei姐」就發現另外一間名為「NU V」的線上平價服飾店，價格真的超殺，甚至有時還有銅板價的衣服，就算買10件價格也不到2000元，相當的便宜，引起大批網友熱烈討論。
省錢達人「Mei姐」日前上傳最新影片表示，有個方法買NET比門市更便宜，打開手機搜尋「NU V」，這個服飾網站跟NET是同企業的，官網上面常常都會有出清4折的服飾，女生短版衣服特價竟然只要36元，Mei姐笑稱：「要不是Size太小！不然我就買！」除此之外，Mei姐還實際走訪NET門市，一件背心在NET門市賣599元，到了NU V官網購買竟然變成472元；另外兒童羽絨外套NET門市賣1290元，在NU V官網看變成960元， 價差真的非常的多！
貼文曝光後，許多網友紛紛回應「哇！怎麼會差這麼多，這兩間店什麼關係啊」、「NU V真的便宜但沒想到跟NET同企業的欸！之前買過好多，雖然便宜但是質料都是很好的」、「但每次喜歡的款式NU V都沒有，就是還是可以撿漏一些便宜的啦」、「哇還真的不知道有這種買法欸！好酷喔」、「上次買了10幾件才不到2000元，真的是超級划算，超推NU V」。
平價服飾品牌「NU V」太便宜了！背後老闆真的是NET沒錯
而Mei姐提到的這個便宜服飾「NU V」到底是什麼來頭？其實他的全名為「New Value」，是NET旗下在2020年推出的網路品牌，只專注在網路行銷，並沒有實體店面，主要特色就是提供平價、簡約風格的服飾，價格比NET實體店面還要更低。
那很多人也會疑惑賣更便宜，品質是否比較差？其實並不會，因為NU V是走純網路行銷，在營運成本上大幅度降低，款式、布料等等幾乎都是跟NET一模一樣，只是因為少了門市人力、門市租金、水電、倉庫等等高額成本，所以價錢上會甜上許多，目標客群就是給追求高CP值的小資族、喜歡簡約風格的消費者買衣服的品牌。
NU V價格有多殺直接實測逛起來！顧客真實評價曝光
《NOWNEWS》記者也實際逛看看NU V官網，價格真的非常低，官網男裝、女裝、童裝通通都有，另外還有超多優惠專區，像是超狂出清1件打4折、3件打5折、人氣商品2件9折、2件6折通通有，以男裝來看，牛仔外套門市賣755元，在NU V竟然只要377元，還有眾多T恤每件都不到150元，褲子單件不用250元；女裝超多短版衣出清價連100元都不到，多款服飾都不超過300元，真的是價格超級甜，讓人看了都很心動。
由於沒有實體店面，記者也在YouTube搜尋影音創作者開箱NU V服飾的影片，不少人買過都表示「NU V真的是學生族跟小資族的福音，實在是太佛的價格了」、「換季時大推NU V！超好撿便宜，一次都掃10件錢包也不痛」、「幾乎每個月都會在NU V買一點衣服！真的價格很甜質料也不差」、「我的衣櫃超多NU V哈哈哈哈，太好穿了又便宜」。只能說如果你也是小資族或者學生族群，NU V也許是你置換衣櫃服飾的好選擇，可以參考看看囉！
資料來源：省錢達人Mei姐、NU V官網
