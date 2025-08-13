我是廣告 請繼續往下閱讀

進入數位時代後，現在不少小朋友都能熟練地拿起智慧型手機上網、玩遊戲、看影片，不過父母千萬要特別注意自家小孩的上網習慣。中國新疆有一名8歲女童，就拿著父母的手機在直播間「刷火箭打賞」，金額高達7萬1803元人民幣（約台幣29.9萬元），甚至還成為了「榜一大姐」。但當他父母要用錢時，才發現戶頭只剩下50元人民幣（約台幣208元），崩潰直呼「感覺天都要塌了」。綜合媒體報導，這起事件發生在兩個月前，中國新疆沙雅縣一名8歲女童，在家裡常拿父母的手機來玩，某次父母用手機輸入轉帳密碼時沒有避開女童，她便記住了密碼。後來這名女童在使用某個平台時，偶然進入了一個直播間，隨即被主播熱情稱呼和誇張表演吸引，便開始學其他人為主播「刷火箭」送虛擬禮物給對方。沒想到一刷就一發不可收拾，女童多次將父母帳戶的錢拿來「打賞」（即抖內）直播主，還成為了多個直播間的「榜一大姐」（打賞最多的粉絲），在直播平台瘋狂打賞，享受主播的熱情歡呼與關注。6月30日時，女童的父母急需用錢，發現帳戶存款餘額只剩下50元人民幣，急忙報警求助。經警方調查發現，女童在2個月內給直播主的金額高達7萬1803元人民幣。警方後續與平台客服聯繫，經過調銀行交易紀錄等一系列協調，直播平台認定上述7萬多人民幣是未成年消費、未獲監護人同意，審核全額退款申請通過。受理案件的派出所所長表示，很高興能幫助這家人挽回損失，保護未成年人的合法權益是警察職責，希望家長、平台能在這次事件中吸取經驗，為未成年人打造更安全的網路環境。女童的父母表示，「當時看到孩子揮霍掉了這麼多錢，感覺天都要塌了，這是我們辛苦存下的血汗錢。」他們也不忘感謝警察，「多虧了警察的幫助！沒有他們的堅持和專業，這筆錢根本不可能追回來。」