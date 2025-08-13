我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣網紅「館長」陳之漢12日晚間抵達深圳今（13）日13時30分開直播，不段強調乘坐的比亞迪汽車很舒適，選定「中國科技之都」深圳作為第二站的原因就是要氣死民進黨，「我以後更有底氣回台灣告訴同胞，其實大家應該回家，不是敵人，而是家人」。館長抵達深圳後，今日開啟直播表示，選擇深圳作為第二站，是因為這裡被譽為「中國科技之都」，「台灣以前也號稱科技之都，但30年來沒有改變」。館長乘坐比亞迪汽車前往深圳的海岸大疆，看到沿途的高樓林立、風景偉壯，直呼台灣這種景色很少，呼籲看直播的台灣人，「要仔細看，想想你住在台灣的哪邊，比一下基礎建設，路上所行的車輛，我今天就是要氣死民進黨，大家看這畫面美不美」。館長也在行程中不段稱讚比亞迪的汽車十分舒適，並表示深圳的直播內容將包括體驗低空航線，參觀比亞迪企業等，讓台灣民眾近距離了解中國科技發展狀況，「我以後更有底氣回台灣告訴同胞，其實大家應該回家，不是敵人，而是家人，家人就該手牽手。」