▲高伊玲（左）因《我家的事》成為台北電影節最佳女主角得主，藍葦華（右）和她扮演家中的媽媽和爸爸。（圖／牽猴子提供）

▲《我家的事》主要演員曾敬驊（左起）、高伊玲、藍葦華、黃珮琪和導演潘客印一同出席試片記者會。（圖／牽猴子提供）

已在台北電影節獲得最佳女主角的《我家的事》，早先也在紐約亞洲影展拿下最佳劇情片，扮演一家人的藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪進軍金馬獎氣勢亦被看好。曾敬驊片中因家裡停水、被迫到汽車旅館洗澡，透露自己是第一次到這種地方，大開眼界，除了測試按摩浴缸的功能，還對「情趣用品販賣機」印象深刻。片子近日遭香港「夏日國際電影節」取消放映，導演潘客印坦言收到消息當下「頭很暈」。《我家的事》分成4個段落，分別描述姊姊、媽媽、弟弟和爸爸的故事，在香港國際電影節協會主辦的「夏日國際電影節」，原本已經開始售票，卻臨時因「未能符合電影、報刊及物品管理辦事處的修改要求」取消放映，潘客印接到消息時，人還在紐約出席影展活動，妙答：「不知道是時差還是真的頭暈，但就要開始聯絡很多事情」。他認為片子被看到就是對所有劇組人員努力最大的回饋，其實片子本身並沒有太過敏感的政治元素。電影中藍葦華飾演的爸爸好賭，拿象棋子當作麻將牌來賭錢，他笑說自己小時候就會、並不陌生，且過年過節會和家人小賭助興，自認是算是「氣（運氣）」蠻好的那種。曾敬驊也坦言過年過節會和家人、高中同學玩一波，可是賭運就很一般，要看當下運氣如何，最多就贏到幾百塊。他這次為拍戲首次到汽車旅館「見世面」，驚嘆販賣機裡「賣一些滿特別的情趣用品」。扮演他媽媽的北影影后高伊玲，倒是為了拍戲住過汽車旅館，私下沒去過，而工作時和一起演出的演員們在汽車旅館真的滿害羞，因為浴室都是透明的，他們都要自己備妥有吸盤的掛鉤，把毛巾吊起來、遮住透明的部分，才能夠安心使用。《我家的事》在彰化社頭拍攝了30天，當地美食也讓演員們有深刻的印象，不過演姊姊的黃珮琪反而因拍攝壓力大，瘦了3公斤，表示：「我是第一次拍電影，壓力很大，也怕表演不如預期，本來體重維持在48公斤，但當時掉到45。」片中她有一段看到弟弟被欺負、生氣狠踹欺負他的同學幫他出氣的情節，當初本來想用借位，但潘客印覺得不夠用力，後來就真的踹，可是黃珮琪笑道：「小朋友還好啦，沒有怎麼樣！」《我家的事》9月12日起全台上映。