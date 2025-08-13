我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD（右1）香港開唱，台下竟有粉絲高舉「把勝利（右2）帶來」的海報。（圖／翻攝自微博、BIGBANG FB）

韓國天團BIGBANG隊長GD權志龍於本月8日至10日一連3天在香港開唱，再度吸引大批粉絲到場朝聖，但在演唱會結束後，網路上突瘋傳一張GD在台上演唱時，一名粉絲在台下高舉LED燈海報，上面竟寫著「把勝利帶來」，GD看到後馬上轉頭，表情看起來也有點尷尬的觀察周邊，之後就走去別的地方。而該粉絲的行為也火速遭到砲轟。GD演唱會中有關勝利的LED燈應援文字海報被瘋傳後，火速引發爭議，「提到跟演唱會無關的人真的很失禮」、「也太丟臉」等。不料竟釣出本尊A某出來回應：「那個海報是我的，我為了在關燈的時候，可以讓GD看到，所以舉了很久」，絲毫沒有反省的態度，再度點燃粉絲怒火，「GD有什麼罪」、「不要到別人演唱會製造困擾」等。勝利原本是BIGBANG的成員，2019年因涉嫌性交易、海外洗錢、違法賭博、販毒、性侵、教唆傷害、及賄賂警察等醜聞，被警方立案調查，該案件統稱「Burning Sun事件」。勝利起初不認罪，但怕影響BIGBANG，便在2019年自行退團，並於2020年3月低調入伍；直到2021年8月12日軍事法庭宣判他有期徒刑3年，勝利被強制退伍入獄，接著提出上訴；直到2022年二次審判他才認罪，並表示會深刻反省，法官當庭更改刑期從3年變為1年6個月。勝利在2023年2月9日出獄後，因負面形象纏身，沒有在螢光幕中出現，但他繼續跑夜店，被捕捉跟女伴到處玩，日前還被曝光在柬埔寨高喊「會把G-Dragon（GD）帶來」，讓粉絲氣翻，怒批他不要再蹭BIGBANG。