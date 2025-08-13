我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中科院以「玄戟專案」為名為空軍IDF經國號戰機研發外掛式電戰莢艙，近日被目擊由C-130H運輸機掛載在兩翼派龍下升空測試。（圖／全球防衛雜誌授權提供）

空軍3型主力戰機中IDF經國號戰機欠缺電戰設備，美製F-16戰機的電戰設備又不相容。中科院以「玄戟專案」為名專門為經國號戰機研發外掛式電戰莢艙，近日被目擊由C-130H運輸機掛載升空進行測試。對此，中科院與空軍今（13）日都紛紛表示不評論。中科院自2020年起推動「玄戟專案」，規劃4年40億元研製，期盼能夠研發出性能接近美製AN/ALQ-184的外掛式莢艙，原本中科院信心滿滿，但傳出2023年專案將期滿時，美方仍管制，並拒絕部分關鍵零組件輸出，使得該專案一直無法符合空軍作戰需求。「玄戟專案」後續發展如石沈大海。根據軍事雜誌《全球防衛雜誌》近日分享，一架空軍C-130H運輸機被目擊到外掛2具灰白色的筒狀掛載，推測即是測試中的經國號戰機電戰莢艙。有網友推測指出，頭尾的白色部分可能是天線罩，側面的開口則可能是發電機的通氣口；但也有網友質疑，兩邊對襯掛載，測試電戰莢艙需要這樣嗎？軍事專家梅復興臉書發文表示，目前「玄戟」的釋出畫面可歸納出3項疑問：一是「玄戟專案」在公開資訊中2023年已經結案，為何突然出現？二是IDF的電戰莢艙為何要用C-130測試？三是由體積來看略顯龐大，是否真適合IDF機腹中線掛載？對此，中科院表示，「玄戟專案」相關測試情形，均屬中科院科研計畫範疇，因涉及國防機敏資訊不評論。空軍司令部也表示，暫無評論。