在市場預期美國聯準會（Fed）降息機率升高，美元指數失守98，加上台股收漲211點，新台幣兌美元今（13）日也重返「29字頭」，盤中一度強升逾1角，終場收29.96元，升值6.6分，不過，台北外匯經紀公司成交量僅7.08億美元。美國公布最新通膨數據溫和上漲，強化市場對聯準會9月降息可能性，美元指數失守98，下探97.71，目前在97.75附近。在美元走弱下，亞洲主要貨幣日圓兌美元回升至147價位，一度來147.27，韓元兌美元也觸1376.16，目前在1376.48附近，而離岸人民幣兌美元也一度來到7.1759，目前在7.1783盤整。至於新台幣兌美元在前一交易貶破30元後，今日在美元下跌及台股上漲之下，新台幣也升回「29字頭」，盤中一度強升逾1角，一度來到29.92元，不過，之後升幅收斂，終場收29.96元，升值6.6分。