氣象署表示，楊柳颱風今（13）日下午1時左右，颱風中心登陸「台東太麻里鄉」，由於導引氣流明顯，移動速度很快，下午4時左右就從「台南市七股區」出海。不過受到颱風影響，明（14）日立榮航空、華信航空部分航班仍有異動。
氣象署科長劉宇其說明，一般颱風從東部登陸後，會受到中央山脈影響，結構嚴重破壞，但楊柳颱風不只路徑比較偏南，沒有直撞最高的山區；太平洋高壓非常強盛的導引氣流，也迫使楊柳颱風始終維持30公里以上的速度前進，因此登陸後，楊柳颱風並未被中央山脈破壞太多，也比預期的更快出海。
立榮航空表示，明日下午1點以前往返金門航班全數取消，台南往返澎湖航班B7-8675、B78676將延遲起飛，其他航線正常營運。同時為疏運旅客，明日將加開本島往返澎湖、南竿、金門航班共18架次，最新航班動態敬請旅客多加利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢。
華信航空宣布，明日中午11點30分以前往返金門航班全數取消；其他國內航線正常營運。為協助疏運旅客，華信航空另加開本島往返澎湖、金門航班共6架次。
華信航空將視天候狀況隨時機動調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空官網或APP查詢最新航班資訊。
