我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲過完66歲生日隔天（8月7日）出庭時，在休庭期間大暴走扔水瓶甩資料並飆罵檢察官，台北地檢署已發函調閱法庭影音，作為柯文哲犯後態度不佳的依據，將來辯論量刑時，不排除會求處比起訴書的28年6個月更高的刑度。事發時京華城案3名承審法官已退庭，柯文哲先對著3名北檢檢察官問「我是貪污的人嗎？」看到林俊廷頻頻點頭，忍不住罵他「你點什麼頭？」、「你是林俊言的弟弟嗎？」並把卷宗丟過去，再罵「X」、拿起水瓶也扔向檢察官的方向；在這段「猛攻」檢方的過程，柯文哲辯護律師的筆電，也因為扔水瓶的動作而遭殃，水灑出來時淋溼筆電。柯文哲不滿檢察官求刑28年6個月，痛批強姦殺人都沒那麼久，除此之外，他還嗆總統賴清德「我絕對不會投降」，坐在旁聽席的夫人陳佩琪見到先生大動肝火，也忍不住落淚，甚至哭倒在旁人懷裡，喊著「你回來啦」，哀傷情緒直到開完庭走出北院仍延續，還在小草面前拭淚。北檢在第一時間譴責柯文哲對檢察官人身攻擊，強調檢察官依法執行公務，人身安全與執行職務的尊嚴應受保障。