我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彰化男誤將「20萬支票」丟回收車，清潔隊員僅全花15分鐘找回。（圖／清潔隊提供)

彰化縣和美鎮一名張姓男子昨天（12日）誤將面額20萬元的支票夾在廢棄紙盒中，連同其他紙類一併交由回收車收走，直到今天才發現支票不見了，懷疑是被他丟進回收車中，隨即找上美鎮公所清潔隊求助，沒想到在清潔隊員的協助下，只花了短短15分鐘就從堆積如山的回收物中找回支票，讓張先生感動不已。今天早上彰化和美鎮公所清潔隊，接到民眾張先生表示，自己昨天（12號）打掃時，不小心把一張20萬元的支票夾在廢紙盒裡，連同其他紙類一起丟進了回收車，直到今天才發現支票不見了，懷疑已經被當成垃圾處理掉，趕緊向清潔隊求助。清潔隊接獲通後，先調出昨晚回收車的行駛路線和收運時間，鎖定可能存放的區域。由於和美鎮清潔隊的回收車和回收袋都有完善的編號管理系統，確認張先生的回收物是由「8號車」載運，隊員們馬上集中搜索8號回收袋。近10名隊員在成堆的紙類中仔細翻找，每個紙盒、紙袋都不放過。短短15分鐘後，清潔隊員們便在一疊壓扁的紙盒中找到目標，張姓男子一眼認出是自己誤丟的盒子，打開後果然發現支票，當場露出笑容並連聲道謝。清潔隊長葉木樹表示，回收車與回收袋皆設有編號，有助快速鎖定回收物位置，此次正因編號清楚，才能在短時間內成功尋回失物。張姓男子感謝清潔隊的專業與效率，直呼原以為支票已經無望找回，幸好有清潔隊全力協助，讓他失而復得。