菜價變好貴！新莊公有市場菜販廖炯程接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時直言，這波漲幅是他遇過最誇張的一次，「從來沒看過所有菜都這麼貴！」就連價格最穩定的小白菜、青江菜原本一斤25~35元，今天飆到100元；還有香菜，原本120元一斤，近兩日飆到840元，已經是天菜等級，他笑說「蔬菜現在是奢侈品，吃肉可能還比較便宜」廖炯程提到至少要2~3週後菜價才會比較穩定，現階段如果覺得菜價買不下手，他建議不妨改買菇類，價格相對會比較友善。
楊柳颱風帶來的強風豪雨，對菜農來說宛如雪上加霜，因7月丹娜絲颱風與西南氣流，豪雨讓農地淹水，強風摧毀溫室，讓全台蔬菜供應量大減，楊柳還沒來之前，菜價就已經開始調整，前一波的農損還沒修復完成，就又出現楊柳來攪局，讓中南部農業產區遭到連擊，各類葉菜類都成為「天菜」。廖炯程提到，他自己從父親接手菜攤6年，這次漲價是最誇張的，是罕見的全面性漲價，就連經營40年的父親老菜販都說「從來沒看過所有菜都這麼貴！」
廖炯程提到，過去颱風多半影響局部作物，但這次中南部主要農業縣市幾乎全軍覆沒，這波菜價上漲，不僅是高麗菜、葉菜類翻倍，連過去價格相對穩定的青江菜、小白菜也漲翻天，以往一斤只要25元，這兩天沒有100元很難買到。高麗菜同樣大幅上漲，短短數日從每斤30多元漲到60至70元，花椰菜、菠菜等綠色蔬菜也因替代需求增加而價格攀升。
「買綠色蔬菜像買奢侈品，不如吃肉划算。」
葉菜類全面飆漲，香菜更創下歷史新高。颱風前每斤約120元，如今批發價換算台斤已達840元，是過往經驗中未曾見過的數字。廖炯程坦言，香菜屬於部分料理必備食材，像是泰式料理或陽春麵，有些餐飲業者只能硬著頭皮吸收成本，部分攤販乾脆暫停營業避免虧損。蔬菜價格猛漲，讓廖炯程忍不住笑說：「買綠色蔬菜像買奢侈品，不如吃肉划算。」
至少2~3週後價格才能回穩
除了價格高漲，供貨量也大幅縮減，廖炯程提到，平常每日可進貨約100公斤，如今僅剩20公斤，蔬菜量少變貴，導致攤販與消費者的購買量雙雙下降，不少消費者從一次買齊一週份，只能買一兩天的需求。他建議如果葉菜類真的貴到下不了手，可改買菇類，如鴻喜菇、白精靈菇等，每包約35元，漲幅相對有限且易保存。業者估計，颱風過後至少需要兩至三週時間，等地乾復耕、產量恢復後，菜價才有機會回穩。
