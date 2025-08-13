我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔬菜價格連日飆漲，加上楊柳颱風來襲，民眾瘋搶蔬果。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全聯週三（13日）門市限定買一送一。（圖／翻攝自全聯APP）

▲愛買量販晶鈺水餃買一送一，單包94元。（圖／愛買提供）

楊柳颱風又肆虐南台灣，從7月初開始受到颱風與西南氣流連續影響，使得蔬菜價格連日飆漲，產地復耕尚需時間，為讓民眾在颱風季節也能安心購買，全聯攜手台北市政府市場處啟動7天蔬菜平穩價格措施，包括馬鈴薯、青花菜、日本山藥都有優惠，今（13）日賣場還有四大夯品買一送一優惠。全聯配合台北市政府市場處啟動7天蔬菜平穩價格措施，自8月15日起至8月21日於北農供應的239間雙北門市推出13款蔬菜限定優惠，總計約70噸貨量，讓消費者安心選購。◾國產馬鈴薯一盒原價45元、特價39元◾鮮香菇單包原價65元、優惠價58元◾有機霜降黑蠔菇2盒特價65元、平均一盒32.5元◾有機A級杏鮑菇每包原價75元、特價68元◾美的有機紅蘿蔔單袋原價50元，特價45元◾單筆購買鮮採香菇、鮮採秀珍菇、鮮採黑木耳、鮮採杏鮑菇任三件只要99元，平均一包只要33元◾進口蔬菜進口蘿美單包原價145元、特價138元◾日本山藥單支原價198元、特價178元◾進口青花菜單粒原價58元、特價48元◾進口洋蔥單袋原價45元、特價38元◾宮島芝麻醬買一送一，原價132元、特價66元◾盛香珍 機能凍飲買一送一，原價38元、特價19元◾乖乖食堂米菓 大腸包小腸買一送一，原價45元、特價23元◾茶樹莊園洗碗精買一送一，原價225元、特價113元閱讀愛買量販表示，因應颱風楊柳襲台，推出限定防颱優惠，包括愛買APP會員購買泡麵／麵條／米粉／冬粉全系列商品單筆滿399元還送40元電子現金折價券。蔬果優惠，泰國玉米筍29元；有機鴻喜菇150克任四包99元單包25元；青花菜任2顆85元；有機金針菇13元；台灣高接梨單盒159元；紅肉火龍果三顆75元單顆只要25元。肉品及海鮮優惠，有台灣珍豬冷藏梅花肉塊100克39元；台糖豬冷藏五花烤肉片100克52元；冷凍挪威鯖魚片任三片169元單片只要57元；現流台南虱目魚一尾109元；冷凍嘉義白蝦2盒199元單盒不用100冷凍及即時食品即起優惠，包括晶鈺手工水餃買一送一，單包94元；蔥阿伯冠軍蔥抓餅買一送一，單包74元；義美新品手撕蔥花捲單包72元；良月鮮奶銀絲卷單包67元；橫山拾穗鐵板麵系列任2包60元平均單包30元；統一來一客杯麵系列65元，一碗只要22元；台酒袋麵系列137元，平均一碗只要46元。