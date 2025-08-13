我是廣告 請繼續往下閱讀

2026全球最佳大學排名出爐！黑馬中國醫藥大學僅輸台大

▲《美國新聞與世界報告》「2026全球最佳大學」排名公布，台灣大學以全球排名第248名，再度奪下台灣大學第一的頭銜。（圖／台灣大學臉書）。

台大總得分61.1分全球排名第248名、台灣第1；而私立中國醫藥大學以得分58.5分全球排名第314名、台灣第2，成功贏過其他如清華大學、成功大學、陽明交大等台灣頂尖名校，且排名還有一段差距，以下是「2026全球最佳大學台灣前1000名排行」：

▲《美國新聞與世界報告》「2026全球最佳大學」排名公布，私立中國醫藥大學奪下全球排名第314名、台灣第2，成功贏過其他如清華大學、成功大學、陽明交大等台灣頂尖名校。（圖/中國醫藥大學官網）

老字號私立中國醫藥大學世界排名崛起！具體優勢曝光

中國醫藥大學最早是在1958年創辦，原名為「中國醫藥學院」，是台灣第一間中醫藥學的醫學院，校址位於台中

中國醫藥大學包括醫學工程課程在相關排行中列第125名（共1501名）

▲中國醫藥大學各科目實際排名，許多科目都擠進300名內，取得不錯的成績。（圖/U.S. News & World Report官網）

中國醫藥大學國際排名台灣私校第一！畢業起薪就破6.6萬

中國醫藥大學也拿下全亞洲第66名的殊榮，同時也是僅次台大成為全台第2名

國醫藥大學也排名第509名，也是私立大學第1、台灣第9，其素質優秀備受國際肯定，說是台灣當前最強私立大學，實至名歸。

但在「校友薪資」單獨指標中，直接與台大、成大、政大、陽交大、北醫等並列第1，在113年畢業生流向調查中，中國醫藥大學畢業的學生就業起薪平均就高達6.6萬元、畢業後三年平均薪資7.3萬元