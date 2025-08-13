台灣超強私立大學崛起！美國新聞與世界報告（U.S. News & World Report）近日公布最新「2026全球最佳大學」排名，在全球104個國家共2251所大學當中，台灣一共有9間大學擠進1000名內，其中除了台灣大學當之無愧奪下台灣第1之外，令人意外的是，私立中國醫藥大學排名世界314名、台灣第2，一舉超過清大、成大、陽交大等頂尖名校。
2026全球最佳大學排名出爐！黑馬中國醫藥大學僅輸台大
《美國新聞與世界報告》這個「2026全球最佳大學」排名，設定13項指標進行評比，衡量該校學術研究表現等綜合評量，包含全球研究聲譽、區域研究聲譽、出版、會議、圖書、論文總引用次數、引用影響力等，提供全球學生了解本國以外的高等教育參考指標。
結果在最新的榜單當中，台灣一共有9所大學擠進前1000名，台大總得分61.1分全球排名第248名、台灣第1；而私立中國醫藥大學以得分58.5分全球排名第314名、台灣第2，成功贏過其他如清華大學、成功大學、陽明交大等台灣頂尖名校，且排名還有一段差距，以下是「2026全球最佳大學台灣前1000名排行」：
📍台灣大學（全球排名第248名）
📍私立中國醫藥大學（全球排名第314名）
📍清華大學（全球排名第506名）
📍成功大學（全球排名第620名）
📍陽明交通大學（全球排名第625名）
📍亞洲大學（全球排名第703名）
📍臺北科技大學（全球排名第891名）
📍師範大學（全球排名第930名）
📍台北醫學大學（全球排名第937名）
老字號私立中國醫藥大學世界排名崛起！具體優勢曝光
事實上，中國醫藥大學最早是在1958年創辦，原名為「中國醫藥學院」，是台灣第一間中醫藥學的醫學院，校址位於台中，後來在2003年升格成為「中國醫藥大學」至今，也有自己專屬的附設醫院，醫療體系已經遍佈各個縣市，近年來中國醫藥大學已經發展成全國最具中、西醫藥學整合特色，以及基礎與臨床整合的頂尖醫藥大學。
仔細看《美國新聞與世界報告》的「2026全球最佳大學」具體指標剖析，中國醫藥大學包括醫學工程課程在相關排行中列第125名（共1501名），而生物細胞、內分泌與代謝、腫瘤、公共衛生、食品科技與技術、藥理學與毒理學、傳染病等研究和課程也在各排行榜上擠進前300名，表現相當不錯。
中國醫藥大學國際排名台灣私校第一！畢業起薪就破6.6萬
而除了《美國新聞與世界報告》的「2026全球最佳大學」成績不錯之外，先前英國《泰晤士高等教育》的「2025年亞洲大學排名」，中國醫藥大學也拿下全亞洲第66名的殊榮，同時也是僅次台大成為全台第2名，還比《美國新聞與世界報告》公布的亞洲第75名更超前；英國教育機構QS日前公布的2026世界大學排行，中國醫藥大學也排名第509名，也是私立大學第1、台灣第9，其素質優秀備受國際肯定，說是台灣當前最強私立大學，實至名歸。
雖然說104人力銀行先前公布的《大學品牌力》，中國醫藥大學在綜合評選未能上榜，但在「校友薪資」單獨指標中，直接與台大、成大、政大、陽交大、北醫等並列第1，在113年畢業生流向調查中，中國醫藥大學畢業的學生就業起薪平均就高達6.6萬元、畢業後三年平均薪資7.3萬元，起薪是相當不錯，薪資也跟年資有正相關成長呢！
資料來源：U.S. News & World Report、中國醫藥大學官網
