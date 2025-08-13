我是廣告 請繼續往下閱讀

交通部航港局天然災害應變小組今（13）日18時通報，受颱風「楊柳」影響，今日已有14條航線、共129航次停航，涵蓋基隆、馬祖、金門、澎湖、小琉球、綠島及蘭嶼等航線，全數航班取消。包括基隆–馬祖、南竿–福州琅岐、北竿–福州黃岐、金門–石井、金門–五通、高雄–馬公、布袋–馬公、馬公–望安–七美、將軍–東吉、東港–小琉球、鹽埔–小琉球、富岡–綠島、富岡–蘭嶼，以及後壁湖–蘭嶼等14條航線，合計129航次全數停航。預計將有 9條航線、共81航次 受影響。其中基隆–馬祖、南竿–福州琅岐、北竿–福州黃岐、金門–五通、富岡–綠島等航線將採部分開航模式，其餘金門–石井、馬公–望安–七美、東港–小琉球、鹽埔–小琉球等航線則全日停航。航港局提醒，颱風期間請勿前往離島旅遊，若需返台的旅客應盡量搭乘當日可開航的船班，以免因天候影響而滯留離島。