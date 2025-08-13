我是廣告 請繼續往下閱讀

國泰人壽今（13）日發表《2025國泰人壽保戶健康年報》，首度揭露「一好二壞三緩」的保戶健康趨勢，解析保戶抓住的「一項好機會」，研究顯示每日健走達7500步的保戶，住院醫療發生率減少25%。不過，導致生命年數損失 的「2項壞風險」，其中「心理健康」埋隱憂，青少年、青壯年族群相較發生機率略高，且隨年齡增長，65歲以上高齡族群有迅速攀升趨勢，而「事故傷害」主因運輸意外死亡，其中25%機車事故造成，也建議全民可透過「緩生活三心法」，如緩走幾步、緩下生活、緩行觀路，就能保持自己身心健康輕鬆自在、揮別意外。這項保戶健康年報由國壽專業團隊攜手公衛與精算領域3位專家學者，分別是台大流行病學與預防醫學研究所所長林先和、東吳大學財務工程與精算數學系教授喬治華及莊聲和，深入剖析近6年保單資訊與理賠記錄，觀察保戶在健康狀況、疾病控制與生活行為上的變化趨勢，透過數據洞察提升健康餘命的契機與挑戰。國壽執行副總林昭廷表示，保戶健康年報不只是一份數據報告，更是一份連結社會的健康倡議書。國泰人壽將每一筆資料背後的洞察，轉化為具體的行動與倡議，引導壽險業發展更貼近民眾需求的服務與保障，成為國人健康風險管理的夥伴。」此回報告，延續去年的3大優勢洞察，保戶擁有「較長的平均壽命」、「較好的健康管理」、「較佳的治療結果」等，今年進一步發現提升健康餘命的關鍵機會與風險警訊。年報數據顯示，在現有良好的健保體系及醫療照護下，擁有保險保障的國壽保戶在各項關鍵健康指標表現優於全國。其中，最值得關注的「一項好機會」外溢保單創造的健走奇蹟，發現加入外溢保單的保戶，每日健走步數平均達到5463步，高於國人平均5000步。進一步分析發現，每日健走達7500步的保戶有顯著的健康效益，包括住院發生率減少25%、早期疾病處置（例如息肉切除）的比例則高出66%，顯示外溢保單有助保戶養成健康習慣，形成「走得多、病得少、發現早」的正向健康循環。國壽也從年報中洞察出導致生命年數損失的「兩項壞風險」，第一為「心理健康危機」，因蓄意自我傷害導致死亡保戶比預期壽命縮短26.1年，同時也觀察到，精神疾患的高峰分別在青少年、青壯年及高齡族群，顯示心理健康問題亟需關注；第二為「事故傷害」，2024年造成1495個保戶家庭破碎，其中約1/4為機車事故造成死亡，致使保戶比預期壽命縮短20.8年，對家庭與社會帶來重大衝擊。面對「一好二壞」健康趨勢，國壽鼓勵全民可透過簡單、可天天重複做的「緩生活三心法」，守護健康與安全。首先，「緩走幾步、健康保固」，透過每日穩定步行，累積基礎活動量，降低住院與慢性病風險，為健康加固防護；其次，「緩下生活、傾聽自我」，面對壓力與情緒困擾，聆聽觀照自我內心的聲音，適時調整生活節奏，維護心理健康；最後，「緩行觀路、平安守護」，在各種交通情境放慢步伐、提高警覺守護生命安全，預防事故傷害發生。