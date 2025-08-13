楊柳颱風今（13）日快閃台灣，下午1時登陸台東太麻里，4時就從台南七股出海，而雲林縣的斗六文旦再10天就要開始採收，雲林縣長張麗善今（13）日視察果園時表示，果農在水土保持、排水系統與防風措施，都已經做好準備，祈禱老天爺體恤農民整年辛苦，讓文旦能通過風雨考驗，順利收成。
張麗善今上午在農業處長魏勝德、斗六農會總幹事張喬復等人陪同下，前往斗六文旦重鎮朱丹灣關心文旦防颱準備。她指出斗六文旦品質全國著名，再過10天將進入採收期，這段時間最怕遇到強風大雨，特別前來關心果農防颱準備。果農在水土保持、排水系統與防風措施，都已經做好準備，祈禱老天爺體恤農民整年辛苦，讓文旦能通過風雨考驗，順利收成。
張麗善指出，從丹娜絲颱風至致災性西南氣流，縣內農漁民損失慘重，雲林縣府正積極協助農漁民復建，也希望中央加速各項復建計劃實施，讓農漁民早日復耕，受到災損民眾家園早日完成復建，恢復正常生活。
果農鄭彥甫表示，今年文旦約再過10天就進入採收期，今年雖歷經丹娜絲、728水患等天災，但絕大多數果園水土保持與排水措施等田間管理都做的很紮實，並未有嚴重災損，品質也都相當好。這次能夠做的防颱措施，都已經加強，再來就只能祈求老天爺疼惜農民，風雨不要太強，讓農民能順利收成，消費者都能吃到品質賣相俱佳的斗六文旦。
農業處長魏勝德則說，從丹娜絲颱風至今，農漁民心都是懸在半空中，尤其是文旦農更是焦慮，希望楊柳颱風能快速離開台灣，對農漁業影響最小。另若有災情顯現，請農民通報當地公所，並請公所依農業天然災害查報作業規定辦理。
資料來源：雲林縣政府
