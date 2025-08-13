我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲日前因右手腕不是下二軍休養，獅隊總教練林岳平今（13）日受訪時表示，陳傑憲此役下二軍，除了休息、治療外，還有補強一些自主訓練。餅總說，對陳傑憲來說，也算是獲得喘息空間，讓身心都獲得充分休息。陳傑憲本季飽受手腕傷勢困擾，即便登錄一軍，也未能場場先發。最終在10日下二軍治療、休養。獅隊總教練林岳平今日受訪時表示，不敢保證陳傑憲能在20日回歸一軍，還需要等15日會合時進一步了解陳傑憲的恢復狀況。餅總透露，陳傑憲近期在二軍除了休息、治療外，還有補強一些自主訓練，「他是陳傑憲，知道自己該如何訓練，不需要教練團特別指示。」餅總指出，陳傑憲此次下二軍，也算是獲得喘息空間，讓身心都獲得充分休息，「教練不用給課表，只要給時間表，能不能在這段時間準備好回到球隊，不用煩惱他，相信他做得到。」近期獅隊打線也很爭氣，即便陳傑憲不在，仍拿下2連勝，且連2場得分超過10分，讓陳傑憲可以專心養傷。