立法院長韓國瑜今（13）日針對「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」召集朝野黨團協商，獲一致同意將行政院原匡列的560億元經費上限提高至600億元。協商期間，民眾黨團副總召張啓楷一度因質疑獨漏台東而遭民進黨立委群起砲轟，引韓國瑜急喊先休息10分鐘，後又呼籲大家請閉嘴。行政院提出的災後重建條例第5條原訂上限560億元，國民黨團主張提高至600億元，獲民進黨團支持加碼，民眾黨團也同意藍綠共識。藍營總召傅崐萁則表示，因復原重建項目新增工資，金額應相應提高，但仍可視情況調整。另在受災地區範圍，由於行政院版本僅列受創地區，民眾黨團則要求具體列縣市，質疑行政院版本獨漏台東縣，張啓楷對此不滿表示：「不反對回到行政院版本，但要把地區都寫清楚，因為台東被丟包了，行政院提的公告區域把台東丟包了，要把它救回來！」結果，張啓楷一番話引來在場綠委砲轟：「不是被丟包」、「亂講」，莊瑞雄也不滿指出，看條文還是要看清楚，這完全沒有丟包的問題；吳思瑤也說：「莊瑞雄在這裡，誰會丟包，不會啦！」張啓楷接著高喊：「好心沒好報」，認為自己是依法在幫台東，因為台東損害很嚴重，他要求至少把台東加進說明欄裡，否則就依照民眾黨版本把10個縣市都列入條文中，讓莊瑞雄又忍不住怒嗆，假會！有受損害就會有補償，不要胡說八道、不識字要跟人請教等語。眼看劍拔弩張，韓國瑜急忙跳出來調停表示：「莊瑞雄委員，看我眼睛，我們休息10分鐘。」未料在休息時間，張啓楷又拿起手機說台東藍委黃建賓已經打電話抗議了，說為何把台東漏掉？吳思瑤怒斥張啓楷：「不要再帶風向了！」蔡易餘也拉高分貝痛批：「我們在處理救災，你在講政治！」韓國瑜不得已再發聲呼籲：「你要講什麼都可以，我們不是在擂台上打擂台，我們都為了台灣的災民，現在請王鴻薇發言，吳思瑤請準備，其他的請閉嘴！」