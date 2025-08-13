我是廣告 請繼續往下閱讀

▲虞書欣（如圖）北五環高速倒車事件引發網友熱議，粉絲跟車模仿遭警方檢舉。（圖／翻攝自IG@ estheeerrrrr）





中國女星趙露思近期與經紀公司銀河酷娛陷入激烈糾紛，雙方談判持續了約8個月仍未取得進展。趙露思近來經常透過直播向粉絲分享生活點滴，不過也因此引發爭議。昨（12）日趙露思在直播聊到駕照考試題目，其中有一道題目是「高速公路倒車一次記12分」，她便隨即表示：「這個我知道，之前有個藝人就是這樣。」許多網友認為她暗指的就是虞書欣先前的「北五環高速倒車」爭議。對此，虞書欣的粉絲也在網路上開噴，認為趙露思模糊責任焦點。趙露思於本月3日在微博上公開了她與銀河酷娛長達8個月的糾紛過程。趙露思表示，在自己生病期間，公司不僅沒有提供應有的支持，反而將代言合約違約的賠償責任全部壓在她身上，甚至未經協商就從她的工作室挪走了205萬元資金，使她感到極度不公平並承受巨大壓力。趙露思透露，待播新劇《許我耀眼》的播出時間遙遙無期，而她8月份的行程也完全空白，幾乎被公司冷凍，指控公司選擇性忽視問題，甚至以封殺威脅，對她的演藝生涯造成嚴重影響。昨日趙露思在直播聊到駕照考試的違規題目，並點名之前有個藝人就是這樣，不少網友認為趙露思暗指的正是虞書欣。原因源於去年1月，虞書欣搭乘的車輛在北京的北五環高速公路上違規倒車，甚至有粉絲跟車模仿，被警方檢舉。對此，虞書欣粉絲認為趙露思在直播中未提及「司機」身份，僅稱藝人高速倒車，引發部分網友質疑她刻意模糊責任，似乎將焦點指向虞書欣個人。事件迅速在社群平台擴散，雙方粉絲情緒激烈，留言互相攻擊。趙露思的支持者認為，新聞事件本就可以討論，並強調她只是分享考題經驗；虞書欣粉絲則公開批評趙露思說話不經大腦。