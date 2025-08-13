我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思還在直播中透露，手機號碼遭到外洩。（圖／微博＠耳骨淚）

▲趙露思10天以來熱搜已經破100條。（圖／翻攝自微博@音秀爺）

趙露思自從本月2日和經紀公司銀河酷娛公開鬧翻之後，她每天都在微博直播，也每天都會登上微博熱搜，至今已經100多條，趙露思昨（12）晚表示，爸爸從來不上網，但每天看熱搜，擔心她會出不好的事情，她也藉此揭露，「所有熱搜都是人為的！」趙露思接連半個月天天直播和粉絲互動，許多人就喜歡她這樣閒話家常，但是從來不上網的爸爸，看到女兒天天上熱搜，趙露思說，「他（爸爸）特別害怕出什麼（不好的），但我想說所有熱搜都是人為的，沒有所謂的...你們明白我的意思吧，這些東西它都有掌控呀。」趙露思直播，不只是喊話銀河和她正面談判，也分享日常生活，包括愛喝的、愛吃的，店鋪也都被網友搜出來，帶起一波商機，對於有人質疑她整形，趙露思也氣喊，「有整出去被車撞死。」更反問網友，「整形有錯嗎？變美錯了嗎？」自從去年底生病之後，趙露思手上的待播劇《許我耀眼》一直遲遲未定檔，她似乎也已經心死，被問到何時復出拍戲，她更是感嘆，「遙遙無期。」想看到她重回螢光幕，恐怕還有得等了。