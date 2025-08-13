我是廣告 請繼續往下閱讀

美股主要指數周三（13日）開盤再度走高，那斯達克指數與標普500指數雙雙創下歷史新高。美國財政部長貝森特認為，聯準會將在下個月展開一系列降息。美股四大指數13日開盤，截止至台灣時間晚間10時，道瓊工業指數飆漲397點或0.89%、那斯達克指數漲62點、標普500指數漲24點、費城半導體指數漲44點。個股部分，台積電ADR小漲0.43%、特斯拉漲幅約2%、輝達小挫0.4%，股價來到182.25美元，與AMD黃金交叉，AMD今日開盤大漲5.87%，股價達到185.22美元。美國最新出爐數據顯示通膨溫和，市場預期聯準會將降息，亞洲股市今天走高，日本日經指數連續第2天創下歷史新高。美國財政部長貝森特也向聯準會喊話，他表示，若聯準會能掌握真實的就業數據，在6月或7月就應該降息，他指出，現在要考慮的是，聯準會是否應該在9月降息2碼。他在13日接受彭博電視訪問時研判，聯準會有可能在未來幾個月進行一系列降息，並將以9月降息50個基點（2碼）做為起點。貝森特認為，現在的利率充滿限制性，至少要降至比現在的利率低至6到7碼