美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭即將在阿拉斯加進行會面，這場峰會預計將針對俄烏戰爭停火一事進行談判，在川蒲會前，川普與烏克蘭總統澤倫斯基加上兩位歐洲領導人，法國總統馬克宏以及德國總理梅爾茨先進行視訊會議，馬克宏會後表示，川普表達尋求讓澤倫斯基能參與美俄談判的空間。根據美聯社報導，馬克宏表示，川普將尋求未來能舉行三方會談，澤倫斯基將參與其中，川普和蒲亭也將參與其中。他提到，「我認為這一點非常重要。我們希望能在歐洲、在一個各方都能接受的中立國家舉行」；馬克宏還強調，川普非常明確地表示，美國希望在阿拉斯加會晤中實現停火。梅爾茨則表示，歐洲領導人和烏克蘭總統與川普進行了具建設性且良好的討論，烏克蘭和平有希望取得進展，但如果俄羅斯在阿拉斯加峰會上沒有採取任何行動，那麼美國和歐洲必須對莫斯科施加更大壓力。他回溯，「迄今為止，過去三年半以來與蒲亭進行的所有會談都伴隨著更強硬的軍事回應」，這次必須有所不同，否則舉行的會談既不可信，也不會成功。梅爾茨補充說道，烏克蘭已準備好就領土問題進行談判，談判必須包括為烏克蘭提供強有力的安全保障。他表示，烏克蘭軍方必須能夠有效捍衛國家主權。澤倫斯基則表示，他週三向歐洲領導人和川普表示，蒲亭在與美國於阿拉斯加舉行的峰會前試圖虛張聲勢，直指蒲亭正試圖向烏克蘭前線所有地區施加壓力，試圖表明俄羅斯有能力佔領整個烏克蘭。澤倫斯基稱，「俄羅斯試圖將自己描繪成有能力佔領整個烏克蘭。這無疑是他們的願望。他在假裝制裁對他不重要，而且沒有效果。實際上，制裁非常有效，而且正在重創俄羅斯軍事經濟」。他宣稱，俄羅斯的武器確實比烏克蘭多出幾倍，包括三倍的火砲數量。但俄羅斯的損失也比烏克蘭多出三倍。這是事實。澤倫斯基表示，「我告訴美國總統以及歐洲盟友，蒲亭絕對不想要和平，他只想想佔領我們的國家，我們都非常理解這一點。蒲亭騙不了任何人」。