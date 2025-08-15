我是廣告 請繼續往下閱讀

▲儘管外界反對聲浪不斷，MSG娛樂的「律師排除名單」政策仍在執行，自2022年起 reportedly 已禁止逾千名律師入場。(圖/擷取自網路)

媒體調查發現，MSG保全採用人臉辨識系統，即使購票者不知情，仍可能在安檢時遭確認身份後立刻驅離。多起案例顯示，即便持有演唱會或運動賽事門票，被列入名單者也會被取消入場資格且不退款，包括：

妮可萊特．蘭迪（Nicolette Landi）：因律師身份被拒絕入場瑪麗亞．凱莉（Mariah Carey）演唱會，只能在場外買假紀念T恤留念。

賽斯．戴蒙（Seth Diamond）：帶著7歲兒子看紐約遊騎兵（New York Rangers）冰球賽，卻在檢票前被攔下，讓孩子當場落淚。

法蘭克．米勒（Frank Miller Jr.）：曾製作「BAN DOLAN」T恤，數年後因穿著被保全以「非法入侵」驅離。

NBA美國職籃（National Basketball Association）紐約尼克（New York Knicks）本季睽違多年闖進東區決賽，布蘭德爾是一名紐約市的民事傷害律師，因所屬律師事務所與MSG旗下場館有訴訟糾紛，而被多蘭祭出「律師禁令」。這項政策自2022年底曝光以來，已讓全美約90家律師事務所、超過千名律師被禁止進入MSG旗下所有場館，包括電台城音樂廳（Radio City Music Hall）、芝加哥劇院（Chicago Theatre）及拉斯維加斯Sphere等。MSG方面透過律師發送掛號信件通知禁令，理由是避免訴訟律師在場館蒐證或接觸員工，但批評者認為這是以私刑報復、打擊提告意願。紐約州檢察總長辦公室曾要求MSG解釋此政策是否涉及公民權侵害，但法院最終裁定MSG有權拒絕特定人士入場。批評者認為，這不僅傷害消費者權益，也在律師界造成「寒蟬效應」。大型律所Morgan & Morgan創辦人約翰．摩根（John Morgan）甚至成立網站SueMSG.com，專門蒐集對MSG的訴訟案件，與多蘭隔空對峙。多蘭主張MSG為私人產業，與被起訴的鄰居不邀請原告來家裡相比「完全合理」。但反對者指出，MSG享有紐約市每年約1.34億台幣的房產稅減免與公共資源，角色並非純粹的私人場所。