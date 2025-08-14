我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王義川近日在政論節目中批評台中市長盧秀燕勘災上全妝，並嘲諷同款粉底液太貴，「這一瓶這麼小罐，賣2400多，我也不知道是賣怎樣？」，引發熱議，黨內性平部對此痛批「不要厭女的台派」，但民進黨發言人卓冠廷卻對此不滿，也有青鳥怒灌性平部臉書，聖女病發作嗎？進而引發綠營內戰。對此，前立委沈富雄直言，「黨之將傾，必有妖孽」，並點出其實大家厭的是賴神和民進黨。王義川評論台中市長盧秀燕的粉底液事件持續延燒，正國會中常委陳茂松13日與力挺性平部主任李晏榕的民進黨立委王世堅槓上，據了解，陳茂松在會中針對性平部處理王義川案表達不滿，質疑程序有問題，並強調其發言內容不涉及厭女；王世堅則認為，性平部沒有錯，強調性平是民進黨追求的價值之一，若是這樣認為，民進黨就等著衰亡，兩人一陣唇槍舌戰。對此，沈富雄13日在臉書發文指出，黨之將傾，必有妖孽，「她說你厭女，他說她厭男。厭來厭去，難道只有不男不女才可愛？其實，大家厭的是賴神，大家厭的是民進黨！」網友也紛紛留言「領導者必須一定的氣度、風範與能力」、「說的好，這些令人厭惡的小丑，讓大家深痛惡絕」、「真的！這是多數人的心聲」。