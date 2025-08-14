我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣男籃今（14）日凌晨在2025年FIBA亞洲盃8強賽中，面對西亞傳統強權伊朗打出亮眼開局，上半場最多曾領先達21分，全場更主導比賽長達38分鐘。然而，比賽末段卻遭遇對手強勢反撲，加上關鍵時刻裁判吹判備受爭議，最終台灣隊以75：78、3分之差遭逆轉，無緣晉級四強。令人氣憤的是，FIBA亞洲盃官方Instagram在比賽結束後，竟發布一則惡搞迷因梗圖，使用「Call the ambulance, but not for me（叫救護車，但不是幫我）」，並搭配中華隊與伊朗隊徽，明顯影射台灣隊在領先大半場後遭逆轉，引發大量台灣球迷不滿，在貼文下方留言痛批官方不當的行為，「辦一場這麼黑的比賽還好意思在賽後發梗圖嘲笑哨音失利的隊伍」、「8 vs. 5好意思喔」。這場八強賽不僅場面激烈，末節尾聲更是因幾次吹判爭議牽動台灣球迷情緒。林庭謙、陳盈駿與阿巴西領軍上半場多點開花，一度將伊朗打得節節敗退。不過，下半場禁區主力高柏鎧陷入犯規麻煩，導致防守強度大幅下滑，伊朗逐漸追回比分。決勝期中華隊進攻受阻，加上裁判判決多次引發爭議，最終未能守住勝果。賽後，包括陳盈駿、林庭謙、高錦瑋等主力球員臉上盡是落寞神情，首度代表中華隊出征國際賽的賀家兄弟亦難掩失望，這一幕令許多熬夜觀看比賽的台灣球迷相當不捨。然而，令人氣憤的是，FIBA亞洲盃官方Instagram在比賽結束後，竟發布一則惡搞迷因梗圖，使用「Call the ambulance, but not for me（叫救護車，但不是幫我）」這句經典嘲諷語，並搭配中華隊與伊朗隊徽，明顯影射台灣隊在領先大半場後遭逆轉，引發大量球迷不滿。留言區迅速被台灣球迷灌爆，有網友痛批：「辦一場這麼黑的比賽還好意思在賽後發梗圖嘲笑哨音失利的隊伍」、「辦這種比賽還貼這種迷因？完全不尊重人」。也有球迷用英文留言怒嗆：「Thus isn‘t funny at all, I have no idea what the point of postingthis picture is.」亞洲盃官方帳號在整個賽事期間，從未對其他隊伍使用類似嘲諷性質的貼文，這次卻單獨針對台灣隊出現這種迷因，質疑官方失格、不專業，甚至存在偏頗立場。目前該篇貼文已累積超過千則留言，多數為來自台灣的球迷表達不滿。中華男籃雖無緣晉級四強，但展現的拚勁與進步仍獲得廣大球迷肯定。只是賽後這則惹議貼文，讓這場原本充滿遺憾的敗戰，更添一絲不必要的羞辱與爭議。