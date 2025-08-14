我是廣告 請繼續往下閱讀

一、領先後的進攻保守與節奏丟失

二、禁區戰力受犯規麻煩影響

三、關鍵時刻的細節失守

四、伊朗的經驗與韌性是關鍵差距

亞洲盃

2025年亞洲盃八強戰，中華隊在半場領先伊朗16分、比賽中一度建立21分優勢，但最終卻在末節被對手翻盤，以75比78惜敗，無緣四強。上半場，中華隊的外線與快攻節奏打得流暢，林庭謙、陳盈駿與阿巴西輪番發揮，令伊朗防線顧此失彼。然而，下半場在比分優勢下，進攻選擇逐漸保守，轉換進攻次數下降，更多落入慢節奏的單打與外線倚賴。當外線手感在第四節降溫，球隊已難以重新提速。高柏鎧第三節初段便背上第4犯，迫使中華隊在禁區防守與籃板保護上明顯吃緊。伊朗抓準這點，不斷衝擊內線與爭搶進攻籃板，Amini和Kazemi在禁區的強攻多次奏效，直接加速了追分進程。▲中華隊在上半場一度領先21分、全場領先超過38分鐘情況下慘遭伊朗翻盤，賽後球迷將矛頭指向3位裁判，直言吹判不公。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）末節最後2分鐘，中華隊仍有機會掌握主動，但林庭謙在21秒時兩罰一中，錯失追平契機；最後一擊的大號三分雖然空檔不錯，但未能命中。此外，第四節中華隊出現幾次關鍵失誤與防守漏人，讓伊朗在高壓情況下輕鬆完成致命得分。伊朗在亞洲盃戰場上的經驗與心理韌性，體現在第四節的每一個回合。他們在落後時沒有急躁，而是一步步透過防守、籃板和罰球咬住比分；當追到最後關鍵時刻，Amini用30分、11籃板的頂級表現接管比賽，Vahedi則在外線提供火力支援，展現了成熟的比賽管理能力。中華隊的八強止步固然遺憾，但過程足以證明球隊具備與亞洲強權抗衡的能力。