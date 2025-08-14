我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲盃男籃八強戰

2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）八強戰，中華隊面對過去從未擊敗過的對手伊朗，上半場一度領先多達21分，卻在最後100秒慘遭翻盤，終場75：78落敗，無緣晉級四強。中華隊首節靠著林庭謙單節進帳11分，主控陳盈駿挹注6分，剩餘3分鐘時打出最大領先差距24：8，首節打完以24：11領先，次節再度拉開比分，帶著15分領先進入下半場。但中華隊下半場在歸化洋將高柏鎧犯規麻煩、裁判吹判尺度突然變嚴謹，以及效力法甲SLUC Nancy Basket的阿米尼（Mohammad Amini）單打得手情況下，於最後1分55秒靠著贊吉內（Arman Zangeneh）三分追平比分，這是伊朗自開局以來第一次追平，中華隊超過38分鐘領先優勢從此刻化為烏有。儘管林庭謙於最後1分21秒成功上籃要回領先，隨後中華隊陷入長達1分鐘得分荒，期間失誤、投籃不進、高柏鎧犯滿畢業，中華隊氣勢盡失，伊朗則靠著阿米尼在最後12秒籃下得手，立於不敗之地，隨著林庭謙最後一擊大號三分彈框而出，中華隊最終3分鐘飲恨吞敗。中華隊歷屆亞洲盃（包含改名前的亞錦賽）面對伊朗從未贏球，期間吞下7連敗，近10場國際賽也全數盡墨，上一次贏球已經要追溯到1998年的曼谷亞運，本戰在全場40分鐘制、領先達38分05秒情況下，吞下黯然一敗，不僅半夜追比賽的台灣球迷心碎，場上中華隊球員也難以接受現實。