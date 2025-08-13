我是廣告 請繼續往下閱讀

▲20歲的阿米尼是陣中最受矚目的新星，效力法國SLUC Nancy Basket，2023年世界盃就曾以18歲之齡打出驚艷表現，本屆亞洲盃資格賽場均接近16分、6.2籃板。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）

▲瓦赫迪則以活力、組織與關鍵得分著稱，場均18.7分2.7籃板2助攻。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）

▲中華隊本屆後場雙核由兩位CBA效力的主力擔綱，主控陳盈駿本屆場均13.3分、2.5籃板、3.3助攻。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）

▲這場比賽將是陳盈駿、林庭謙（圖中者）與阿米尼、瓦赫迪的直接較量，勝負很可能由雙方後場的臨場表現決定。（圖／取自FIBA亞洲盃）

2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）8強戰，中華隊即將迎來硬仗，對決西亞強權伊朗，雖然這一次伊朗沒有長年門面中鋒哈達迪（Hamed Haddadi）坐鎮，但以年輕化陣容重建的伊朗隊，攻守實力仍然出色，阿米尼（Mohammad Amini）和瓦赫迪（Sina Vahedi ）兩名兼具技術和身體素質的後衛，可能會給中華隊帶來大麻煩。伊朗本屆由希臘籍主帥馬諾洛普洛斯（Sotiris Manolopoulos）領軍，強調防守紀律與團隊進攻。20歲的阿米尼是陣中最受矚目的新星，效力法國SLUC Nancy Basket，2023年世界盃就曾以18歲之齡打出驚艷表現，本屆亞洲盃資格賽場均接近16分、6.2籃板；正賽則是13.7分5籃板2助攻。另一位後場新力軍瓦赫迪則以活力、組織能力與關鍵得分著稱，場均18.7分2.7籃板2助攻。兩人搭配老將卡齊米（Arsalan Kazemi）與數名世界盃舊將，讓伊朗在攻守兩端兼具速度與強度。阿米尼在攻防兩端都有很強的影響力而備受關注，既能突破切入籃下，也具備外線三分威脅與多面向防守能力，豐富伊朗隊的進攻手段。瓦赫迪則已經成為伊朗隊冉冉升起的新生代控球，他以充沛的活力、出色的組織能力以及關鍵時刻的得分為球隊做出貢獻。他的成長，對於這支著眼未來的伊朗陣容而言，是一個極具正面意義的訊號。阿米尼和瓦赫迪的運動能力、速度與多樣化得分方式，足以在亞洲級別的賽事中給對手製造麻煩。伊朗憑藉內線保護與換防策略，有效限制速度更快的對手，讓球隊能掌控比賽節奏，並在關鍵時刻製造失誤，在對上日本隊的那一場比賽，他們壓制住對手的火力，證明了自己這一套防守體系，在亞洲賽場上壓迫十足。伊朗進攻端，採取外線投射與內線終結並重的均衡進攻，使伊朗能抵擋對手的反撲，並維持穩定的得分節奏。中華隊本屆後場雙核由兩位CBA效力的主力擔綱，主控陳盈駿本屆場均13.3分、2.5籃板、3.3助攻，得分後衛林庭謙則市場均13分、1籃板、1.3助攻。兩人是球隊高位擋拆進攻的主要發起點，特別是在轉換攻勢受阻、落入陣地戰時，能有效製造進攻機會。此戰面對伊朗身體素質出色、對抗強度高的防守群，兩位後衛除了必須在進攻端打出效率，更要在防守端限制阿米尼與瓦赫迪的發揮。伊朗以嚴密的內線保護與換防策略見長，能限制對手速度並在關鍵時刻製造失誤；進攻端則透過內外平衡與多人得分保持穩定火力。中華隊若要突圍，必須在後場對位中至少打成平手，並避免陷入對方的慢節奏陷阱。這場比賽將是陳盈駿、林庭謙與阿米尼、瓦赫迪的直接較量，勝負很可能由雙方後場的臨場表現決定，也將檢驗中華隊在亞洲盃面對強硬防守的應變能力。