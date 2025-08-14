我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）八強戰，中華隊在全場最多領先21分的情況下輸給伊朗隊，最終以75：78落敗，無緣晉級四強。在有贏球機會的情況下落敗，賽後全隊士氣低落，不過老大哥劉錚勉勵全隊，並以3年前被約旦絕殺為例，希望大家記取教訓，下一次打出更好的表現贏下來。台灣球員在這一屆亞洲盃的發揮有目共睹，從小組賽扳倒菲律賓開始，可以看出團隊狀態以及企圖心很不一樣，附加賽擊敗約旦，讓我國士氣來到頂點。今天這場比賽中華隊一度領先多達21分，讓球迷看到晉級四強的機會，可以在大好機會面前，終究犯了一些錯誤，讓伊朗隊看到機會。高柏鎧犯規問題其實是老毛病，只是這場比賽被裁判給懲罰了，尤其是掩護犯規。而在最後時刻時間還很充裕的情況下，賀丹兩次上頭的強攻失手，幾乎葬送本場比賽勝利，雖然可以理解對於剛剛投進關鍵球的球員的一種信任，但這種大比賽，在任何時刻保持冷靜和判斷，是一支值得贏球的球隊應該要做到的。另外，中華隊本屆賽會一直未能解決的籃板問題，今天重重傷害了球隊。這方面，其實就是圖齊從資格賽開始提到的四號位問題，很明顯曾祥鈞和陳冠全，在沒有高柏鎧時，無法在短時間裡給予足夠的比賽質量。賽後不少年輕球員情緒低落，對於輸球還無法立刻消化，記者會由老大哥劉錚代表受訪，他表示：「首先我很感謝伊朗給我們帶給我們如此強勁的比賽，我以我的隊友為傲，我們球隊走到今天不容易。」「賽後我也和隊友說這是一場很有鍛鍊價值的比賽，未來幾年他們可能會面臨很多這樣的場面，就像三年前我們被約旦絕殺那場一樣，今年有一樣的機會，我們再次面對約旦記住三年前的教訓，相信今天這場比賽後，我們會做出更多修正，在未來遇到一樣的狀況，會有更多應對的方式。」劉錚也強調自己很感謝這場比賽，也感謝這個團隊，在這屆賽會帶來很多驚喜。