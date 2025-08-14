我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊在一度領先21分的情況下，遭伊朗逆轉，無緣晉級四強。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）

▲伊朗後衛阿米尼展現法甲輪換等級的實力，這屆亞洲盃切爆所有後場和側翼，對我國一役砍下30分。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）

2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）八強戰，中華隊在全場最多領先21分的情況下輸給伊朗隊，最終以75：78落敗，無緣晉級四強。球評李亦伸在接受《NOWNEWS》訪問時總結這場比賽時，認為下半場打得太保守、節奏太慢是輸球主因。中華隊上半場一度領先多達21分，想不到下半場戰局風雲變色，從高柏鎧領到四犯開始，戰況開始向伊朗傾斜，最終在對方後衛阿米尼（Mohammad Amini）狂砍30分的帶領下，最終以3分之差落敗，無緣晉級。賽後李亦伸受訪時表示，中華隊差臨門一腳很可惜，下半場伊朗開始反彈，一對一壓迫、製造攻防轉換機會，打亂了中華隊的比賽節奏，不過我國確實也打出了一場精采的比賽。總結這場比賽，李亦伸認為上半場中華隊防守策略不管盯人、還是區域，都有效限制住對手的三分外線。但下半場中華隊打得有些保守，伊朗防守強度加強，加上高柏鎧四犯，整個第三節幾乎沒打，第四節回到場上後又五犯，成為致命傷。「中華隊下半場打得太慢，伊朗隊從全場開始壓迫，打亂我國節奏，伊朗教練很有一套。」李亦伸也點出阿米尼這位伊朗的核心後衛，雖然僅20歲，但堪稱開「外掛」般的存在，「全隊都失常的時候，只有他能得分，保持比賽節奏穩定性，打出非凡身價，非常可怕。」「中華隊該贏未贏，我覺得輸在我們打得太保守、節奏太慢。可能陳盈駿和高柏鎧犯規都有影響，圖齊調兵遣將上都有點保守。」第四節中華隊被伊朗打出26：11的攻勢，慘遭逆轉。不過李亦伸仍肯定中華隊本屆表現，認為重返八強值得肯定，「中華隊這次亞洲盃將士用命，重返八強別具意義，接近四強，對於整個籃壇都能帶來正面影響。」