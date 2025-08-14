我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高柏鎧陷入犯規麻煩讓中華隊的禁區保護受到考驗。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）8強戰，中華隊面對伊朗，打了幾乎全場的好球，卻在最後一節尾端遭到逆轉，浪費21分領先，最終以75：78落敗，無緣4強，對此針對球隊輸球的問題，賽後主帥圖齊分析了2個重點，他認為高柏鎧陷入犯規麻煩是一大關鍵，他的被迫下場導致球隊禁區的防守出現問題，以及球員在戰術執行上並沒有做好。中華隊首節氣勢如虹，打出相當漂亮的開局，庭謙單節進帳11分，主控陳盈駿挹注6分，剩餘3分鐘時打出最大領先差距24：8，首節打完以24：11領先，次節再度拉開比分，帶著15分領先進入下半場。但隨著歸化洋將高柏鎧陷入犯規麻煩，讓中華隊在禁區防守面臨考驗，以及效力法甲SLUC Nancy Basket的阿米尼（Mohammad Amini）單打屢屢得手的情況下，伊朗在下半場逐漸將分數慢慢追近，直至最後1分55秒靠著贊吉內（Arman Zangeneh）三分追平比分，這是伊朗自開局以來第一次追平，中華隊超過38分鐘領先優勢從此刻化為烏有。儘管林庭謙於最後1分21秒成功上籃要回領先，但隨後中華隊陷入長達1分鐘得分荒，期間失誤、投籃不進、高柏鎧犯滿畢業，讓中華隊氣勢盡失，伊朗則靠著阿米尼在最後12秒籃下得手，立於不敗之地，最後一波進攻，隨著林庭謙最後一擊大號三分彈框而出，中華隊最終3分鐘飲恨吞敗。隨著中華隊遭受到一次大挫敗，賽後圖奇也指出，就數據來看，我們各項投籃數據都優於對手，但我們還是輸球了，很大原因是我們在決勝關頭的表現，不夠理想也沒能完全宰制比賽。他也強調伊朗其實有不少球員來自同樣的球隊，默契、經驗上都會優於中華隊，也是為何在高壓情況下，他們還能有一定的應對能力。針對領先21分遭到逆轉，中華隊出現什麼問題時，圖齊表示，首先是高柏鎧的犯規麻煩，我們知道可以用他來保護我們的禁區。沒有他的情況下，伊朗隊能夠在每一次進攻中攻擊我們的禁區，他們在禁區得了非常多分，這是第一個困難點。若球隊能像上半場一樣得分，那高柏鎧不在沒太大問題，但偏偏陷入得分乾旱，打得會相對辛苦，加上對手肢體動作大也有大量推擠，球隊沒有找到很好的應對方式，籃板上陷入劣勢。再來戰術執行度出現問題，圖奇提到，因為我們在執行戰術時，沒有像平時那樣執行得那麼好，所以如果我們領先，這不是問題，但如果是一場比分膠著的比賽，這就成了麻煩。