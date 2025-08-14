我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳盈駿砍下中華隊次高的13分外加1籃板2助攻。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）

2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）8強戰，中華隊面對伊朗，打了幾乎全場的好球，卻在最後一節尾端遭到逆轉，浪費21分領先，最終以75：78落敗，無緣4強，但本場比賽陳盈駿與林庭謙的表現相當出色，扛起了發動中華隊進攻的箭頭，前者砍下13分1籃板2助攻，後者砍下22分2籃板2助攻，賽後伊朗主帥馬諾洛普洛斯（Sotiris Manolopoulos）受訪時也不忘稱讚，表示中華隊的後衛表現都非常出色，尤其是陳盈駿和林庭謙令他印象深刻。中華隊首節氣勢如虹，打出相當漂亮的開局，庭謙單節進帳11分，主控陳盈駿挹注6分，剩餘3分鐘時打出最大領先差距24：8，首節打完以24：11領先，次節再度拉開比分，帶著15分領先進入下半場。但隨著歸化洋將高柏鎧陷入犯規麻煩，讓中華隊在禁區防守面臨考驗，以及效力法甲SLUC Nancy Basket的阿米尼（Mohammad Amini）單打屢屢得手的情況下，伊朗在下半場逐漸將分數慢慢追近，直至最後1分55秒靠著贊吉內（Arman Zangeneh）三分追平比分，這是伊朗自開局以來第一次追平，中華隊超過38分鐘領先優勢從此刻化為烏有。儘管林庭謙於最後1分21秒成功上籃要回領先，但隨後中華隊陷入長達1分鐘得分荒，期間失誤、投籃不進、高柏鎧犯滿畢業，讓中華隊氣勢盡失，伊朗則靠著阿米尼在最後12秒籃下得手，立於不敗之地，最後一波進攻，隨著林庭謙最後一擊大號三分彈框而出，中華隊最終3分鐘飲恨吞敗。本屆中華隊的進攻主軸主要都是由2位效力於中國CBA聯賽的後衛陳盈駿與林庭謙，本場比賽也不例外，而上半場讓中華隊大幅領先伊朗的關鍵，莫過於林庭謙的幾次外線進球，與陳盈駿多次切入得手。本場林庭謙斬獲中華隊最高的22分並外加2籃板2助攻，陳盈駿砍下次高的13分外加1籃板2助攻，可以說「賀氏兄弟」在這次亞洲盃對中華隊是相當重要的戰力補強，但如果沒有陳盈駿與林庭謙，中華隊絕無法擁有衝擊更高名次的本錢。對此在3分驚險獲勝中華隊後，伊朗主帥馬諾洛普洛斯表示，中華隊的後衛都很棒，尤其是林庭謙和陳盈駿都打得非常出色，並強調，在我們成功地防守住他們之後，我們才能夠重新把比賽打回來，他們是一支好球隊也很年輕，我相信他們在未來會成為一支更好的球隊。