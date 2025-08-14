資深藝人廖峻4月因腦溢血引發中風住進加護病房，由兒子廖錦德全程照料，近日錦德在臉書痛批父親的女密友楊小姐，指控對方在住院期間盜刷信用卡，並公開刷卡紀錄及領錢畫面作為證據，並在臉書上預告：「還有更精彩的！」楊小姐則回應已全權交由律師處理，雙方關係再度陷入對立。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲廖峻兒子廖錦德在臉書上曬出多筆廖峻住院後，信用卡被刷的紀錄。（圖／翻攝自錦德臉書）
▲廖峻兒子廖錦德在臉書上曬出多筆廖峻住院後，信用卡被刷的紀錄。（圖／翻攝自錦德臉書）
帳務爭議延燒　限時動態再開砲

廖錦德先是在社群中表示：「小姐，我爸4月17日就進了加護病房。你接受週刊專訪於4月30日刊登證實東西在你手上，直到7月21日你律師才歸還......請問最後那幾筆誰刷的啊？」他強調早已報警，並批評對方不要再用「叫我報警」回應推託，錦德更引用新聞指出，楊小姐的保時捷並非父親贈送，但油錢與稅費由廖峻支付，引發外界討論。

廖錦德也在IG進一步貼出監視器畫面，聲稱捕捉到楊小姐在父親住院2天後提款的證據，直指：「全部進地檢署囉，案子吃不掉的！」該畫面雖迅速引發網路熱議，但不久後便被刪除，令事件更添懸疑。

▲錦德在臉書上曬出2台汽車照片，同時對照汽車牌照稅繳納對照表，指控楊小姐用父親的卡刷牌照稅。（圖／翻攝自錦德臉書）
▲廖錦德在臉書上曬出2台汽車照片，同時對照汽車牌照稅繳納對照表，指控楊小姐用父親的卡刷牌照稅。（圖／翻攝自錦德臉書）
楊小姐低調回應　案件進入司法程序

廖錦德還曬出另外幾筆刷卡紀錄，同時對照汽車牌照稅對照表直言：「欸？ 我爸名下沒有車欸！ 金額對的剛剛好！ 誰名下會掛2台車啊？」同時曬出2台汽車的照片，指控楊小姐。

面對廖錦德的多次指控，楊小姐始終未正面回應細節，僅強調一切交由律師與司法單位處理，隨著廖錦德喊話「證人排排站」，此案已正式進入地檢署，後續審理結果備受關注。

資料來源：廖錦德臉書

看更多廖峻相關新聞

廖峻三度中風4個月了　錦德吐他「後悔不已」不再公開父親動態

廖峻3度中風剛出院！4廠商狂發存證信函　追討求償近500萬

相關新聞

廖峻兒被控「敗家子」冷落爸爸7年　《戲說》女星揭廖錦德為人

廖峻3度中風住院55天終於回家了！廖錦德貼心守護父親：回家真好

廖峻中風後爆內憂外患！房產爭議延燒　起家厝引發與前妻訴訟風波

廖峻脫險轉普通病房！廖錦德吐「動員7部門搶救」經紀人也發聲