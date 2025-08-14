我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖峻兒子廖錦德在臉書上曬出多筆廖峻住院後，信用卡被刷的紀錄。（圖／翻攝自錦德臉書）

▲廖錦德在臉書上曬出2台汽車照片，同時對照汽車牌照稅繳納對照表，指控楊小姐用父親的卡刷牌照稅。（圖／翻攝自錦德臉書）

資深藝人廖峻4月因腦溢血引發中風住進加護病房，由兒子廖錦德全程照料，近日錦德在臉書痛批父親的女密友楊小姐，指控對方在住院期間盜刷信用卡，並公開刷卡紀錄及領錢畫面作為證據，並在臉書上預告：「還有更精彩的！」楊小姐則回應已全權交由律師處理，雙方關係再度陷入對立。廖錦德先是在社群中表示：「小姐，我爸4月17日就進了加護病房。你接受週刊專訪於4月30日刊登證實東西在你手上，直到7月21日你律師才歸還......請問最後那幾筆誰刷的啊？」他強調早已報警，並批評對方不要再用「叫我報警」回應推託，錦德更引用新聞指出，楊小姐的保時捷並非父親贈送，但油錢與稅費由廖峻支付，引發外界討論。廖錦德也在IG進一步貼出監視器畫面，聲稱捕捉到楊小姐在父親住院2天後提款的證據，直指：「全部進地檢署囉，案子吃不掉的！」該畫面雖迅速引發網路熱議，但不久後便被刪除，令事件更添懸疑。廖錦德還曬出另外幾筆刷卡紀錄，同時對照汽車牌照稅對照表直言：「欸？ 我爸名下沒有車欸！ 金額對的剛剛好！ 誰名下會掛2台車啊？」同時曬出2台汽車的照片，指控楊小姐。面對廖錦德的多次指控，楊小姐始終未正面回應細節，僅強調一切交由律師與司法單位處理，隨著廖錦德喊話「證人排排站」，此案已正式進入地檢署，後續審理結果備受關注。