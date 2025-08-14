我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委王鴻薇日前指出，向政府部門調閱資料，卻被食藥署人員翻拍公文，並在社群媒體公開嘲諷。她認為，此舉「已經明顯違反行政中立」。食藥署長姜至剛今（14）日回應，第一時間了解後也啟動政風調查，並在最快時間記過處分、調離現職，署內也有進一步教育，同時也要說聲道歉，因為這絕對是不允許的行為。王鴻薇透露，自己為了監督預算，在8月1日發函各部會，要求提供標案相關資料。然而相關文書卻在8月6日被衛福部裡的人員翻拍，並以嘲諷字眼發布在Threads上。她認為，這樣的行為已經違反行政中立，據了解，該網友為食藥署員工。立法院第11屆第3會期衛環委員會今就「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業造成影響」專題報告，並備質詢。姜至剛今在會前接受媒體聯訪時回應，第一時間了解後，已啟動政風調查，在最快時間記過處分、調離現職。姜至剛指出，絕對不允許同仁在任何公文處理上有違規行為，署內也有進一步教育，對於同仁行為感到非常遺憾，也進一步說聲「道歉」，因為這是絕對不允許的行為。