▲有網友翻攝公文公審王鴻薇，結果被發現當事人是食藥署員工。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲該食藥署員工已被懲處。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

726罷免結束後，國民黨立委王鴻薇被爆料，向政府部門調閱資料，對象都是曾表態支持罷免的團體跟公司。不過有公務員竟翻拍公文，並在社群媒體公開嘲諷，王鴻薇氣炸發函向衛福部要說法，最終該公務員因違反相關規定，遭記過處分。王鴻薇今天在臉書分享，自己為了監督預算，在8月1日時發函各部會，要求提供標案相關資料。然而相關文書卻在8月6日早上時遭到衛福部裡的人員翻拍，並以嘲諷字眼發布在Threads上。王鴻薇說，她感謝公務員的辛勞付出，也絕對尊重公務員的言論自由及政治傾向，但是在上班時間不斷在Threads上發文攻擊在野黨，甚至直接拍攝公務電腦畫面上的公文資料來發文，這樣的行為，已經明顯違反行政中立，也違反行政院文書處理手冊第69點相關規定。根據該公文，該網友正是食藥署員工，該署已針對該員行為進行行政議處，決議核予記過一次處分，另請業務主管加強輔導訓練並適時調整職務。王鴻薇直言，這樣的行為，我們絕對不會容忍，更不會因為這樣，就影響監督的力道。