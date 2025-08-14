楊柳颱風快閃台灣，又為南台灣帶來狂風豪雨，7月開始南部受到西南氣流影響，還沒回穩的菜價又受到衝擊，台北市場處宣布，8月15日起到8月21日啟動第4波「平穩價格蔬菜」專案，將推出國產馬鈴薯、鮮香菇、進口青花菜等13種共70公噸平穩價格蔬菜，另外北農嚴選電商平台也持續推「平穩價格蔬菜箱」宅配方案，每日限量300箱。
新莊公有市場菜販廖炯程先前接受《NOWNEWS今日新聞》採訪直言，這波蔬菜漲幅是他遇過最誇張的一次，原本價格穩定的小白菜、青江菜從一斤25到35元，飆漲到100元，香菜更誇張，從一斤120元漲到840元！廖炯程笑說，現在蔬菜是奢侈品，吃肉可能還比較便宜，菜價可能要2到3週後才會比較穩定，如果現在菜價買不下手，建議可以改買菇類，價格相對比較友善。
台北市市場處指出，台中南部蔬菜主要產區受到7、8月豪雨影響，讓生長期的瓜果類受到影響，產量減少約近6成，楊柳颱風又來攪局，也影響到復耕蔬菜生長進度，高山高麗菜也正值交接期，數量較少，為了讓民眾可以買到日常所需蔬菜，北農啟動第四波「平穩價格蔬菜」專案，時間從8月15日到8月21日為止，透過大台北地區超市通路與線上電商平台，販售13類平穩蔬菜、總計約70公噸。
平穩蔬菜種類／價格
▪國產馬鈴薯 39元／盒（約450克）
▪鮮香菇 58元／包
▪有機霜降黑蠔菇 35元／盒，特價65元／2盒
▪有機A級杏鮑菇 68元／包
▪有機紅蘿蔔 45元／袋
▪進口蘿美 138元／包
▪進口青花菜 48元／粒
▪進口洋蔥 38元／袋
▪日本山藥 178元／支
▪鮮採香菇 36元／包
▪鮮採秀珍菇 36元／包
▪鮮採黑木耳 36元／包
▪鮮採杏鮑菇 36元／包
鮮採香菇、鮮採秀珍菇、鮮採黑木耳、鮮採杏鮑菇任選3包特價99元
另外，平穩蔬菜價格作業實施期間（8月15日到8月21日），北農嚴選電商平台也有推出「有機平穩價格蔬菜箱」宅配方案，一箱699元含運費，內含每箱內容物包含7包葉菜類、3包根莖類、3包蕈菇類，共計13包，每日限量300箱，共有2400箱。
資料來源：台北市場處、北農
