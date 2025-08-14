她的官方後援會終於發表公開聲明，對她喊話：「妳從來不是一個人！」也表示會是她最堅定的依靠，永遠在她身後支持。

▲趙露思怒揭經紀公司銀河酷娛的種種惡行，公開和公司撕破臉，成為中國娛樂界的大事，她的官方後援會也發聲明，表達對她的支持。（圖／摘自 趙露思的微博）

▲趙露思和經紀公司銀河酷娛的翻臉風暴，還沒落幕，仍在持續上演中。（圖／翻攝自微博@趙露思的微博）

趙露思槓上經紀公司銀河酷娛，疑似不滿高強度工作卻被公司方面霸凌，還爆出曾經試鏡角色沒上、被拖進廁所罵了兩小時，想先離開竟被甩巴掌，讓她憂鬱症嚴重到不得不停工、休養。雙方近來衝突升級，趙露思頻頻直播砲轟，還放話再回去拍戲應該「遙遙無期」。銀河酷娛與趙露思之間的大戰，堪稱中國娛樂圈近來最受矚目的大事之一，藝人和公司鬧到如此難看，也不是很常見的情況，銀河酷娛堅持不放趙露思，要她履行完剩下的合約。趙露思如果執意要走，有可能會被索討高達4億人民幣（約合新台幣16.5億）的驚人違約金，外界也推論趙露思的演藝事業恐在風暴中受重創，甚至斷了幕前發展的生路。她的粉絲當然很關心，也公開行動表達力挺她到底。在近日的直播中，趙露思指控銀河酷娛對於她用心理影響的方式操控，甚至還在她因《傳聞中的陳芊芊》爆紅前半年，因試鏡失敗，被拖去廁所痛罵，凌晨4點她準備離開，對方在喝了酒的狀態下追出來，扯她頭髮並賞巴掌，隔天早上7點，還致電她媽媽追討解釋，暗示責任在她這裡。趙露思則表明，媽媽平常都將通話錄音的習慣，那一通電話也有，公司近日否認曾毆打她，她警告他們不要再惹她，免得被抖出更多黑料。對於這一連串的發展，趙露思的粉絲看得傻眼，不敢相信偶像被這樣對待，也要她相信他們會永遠站在她身後，做最堅定的依靠，除了藉機對她給予暖心的鼓勵，同時也讓外界看清楚，趙露思有他們這批強大的後盾，她的演藝生命不會結束，粉絲們永遠會挺她到底，不會因為輿論而動搖。親愛的露思，你好：這裡是趙露思官方後援會，我們是因你而聚的無數平凡的個體，現在有了統一的名字——可露麗，這個名字是你親自賦予的，我們有一些心裡話想告訴你：首先，感謝你以演員的身分走進了我們的世界，我們深愛你塑造過的每一個角色——呆萌可愛的小春花、搞怪靈動的陳芊芊、心懷天下的李樂嫣、敢愛敢恨的程少商、俠氣颯爽的白風夕、勇敢追愛的桑稚……你在劇裡的一顰一笑，一顧一盼，都靈氣十足，極具感染力，深深的打動了很多人。過去十年，你並非一無所獲——你的演技和努力吸引了無數的觀眾，一部部作品的積累讓你為大眾所熟知，而你本人的個性魅力讓你收穫了喜歡你的我們。我們熱愛屏幕中你創造的每一個角色，更愛屏幕之外真實的你。無論你是看似用盡了笨方法，卻持之以恆的下著真苦功，不斷提升自己專業素養，敬業又踏實的演員趙露思，還是用倔強包裹自己，卻無比善良柔軟的小女孩趙露思，亦或是踐行著自己處世哲學，從不對“惡”低頭的驕傲的理想主義女鬥士趙露思，都是我們一直珍愛且珍惜的那個你，你的閃亮源自於你獨一無二的靈魂，你生而美麗，本就足夠耀眼。曾經，公司像一堵高墻橫亙於你我之間，他們粉飾太平、營造信息差、欺上瞞下，讓我們看不清你的真實處境。我們曾被虛假消息引導，誤解過你，懷疑過你，甚至引發一次次內訌，那時自以為與你觸手可及的距離，原來遠隔千里。本該成為最熟知你本心、最堅定支持你的人，卻也無形之間被利用成為了扎向你心口的那根刺。直到你勇敢的打破信息的壁壘，用令所有人都感到驚訝的方式衝破這堵牆——直播裡，我們不會再看到任何公式化的“官方回答”，而是你認真的回應和叮嚀；在沒有辦法剪輯的小小屏幕中，你表達著自己真實的想法，讓我們了解到你的困惑與掙扎，也讓我們看到了你的灑脫和豁達，我們才彷彿真正的貼近那個被刻意掩藏在喧囂的輿論之下，被齷齪的人心和貪婪的欲望折磨得身心俱疲卻仍然努力守護著內心淨土的你。很難用語言完整表達我們的心情，痛心疾首又無可奈何，憤懣卻難掩心酸，這一刻我們才懂，原來你比誰都希望我們彼此走近。在這段時間，我們澈底看清了無良經紀公司對你的極致壓榨與PUA手段：用能否參投篩選給你的劇本，利用你置換聯合製作的資源，對外詆毀污蔑你的人格，初期隱瞞生病的真相，後期散布你裝病的謠言，掠奪工作室運營權，遣散你的工作人員，利用粉絲給你施壓，多年來明裡暗地對你做出的種種惡行，樁樁件件，罄竹難書，這8個月不過是爆發的導火索，澈底揭開了一切偽善的假面。露思，或許過去我們錯過了太多你需要的時刻，但這一次，我們會用行動告訴你：你從來不是一個人。無論前路多坎坷，我們都會在你身後，哪怕只是安靜的身影，也會是你最堅定的依靠。這一次，我們願意陪你一起勇敢，既然你已向我們邁步，我們便要回應你的信任——永遠站在你這邊，永遠不再因輿論動搖，永遠不再讓你孤軍奮戰，也許我們的發聲和吶喊解不了你的燃眉之急，但我們會永遠在你身後，成為你迎戰時的戰鼓，休憩時的港灣，無論你越不越過這座山丘，都能發現有人等候。我們堅信最終的結局一定是好人有好報，我們堅信風雨會停，烏雲會散，你一定會迎來更廣闊的天空，而那片天空下，永遠有我們。最後，祝身心安康，快樂自由，祝穿越逆境，抵達繁星，願一切古怪荒誕的事都遠離你，願所有俗套的祝福語都在你身上應驗，願我們在接下來的四季多多見面。愛你的可露麗趙露思官方後援會