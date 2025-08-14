我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思在直播中回應遭公司打罵事件始末。（圖／翻攝自微博＠资深综艺鹅）

中國女星趙露思近日透過直播提及當年被公司打罵的事件，她提到那是在她還沒以《傳聞中的陳芊芊》爆紅之前的日子，因為自己試鏡電視劇失敗，被銀河酷娛的工作人員凌晨關在廁所打罵了三小時。趙露思過往就曾提及自己遭到公司人員打罵，雖然沒有提及細節以及施暴者，不過對當時19歲的她卻造成了嚴重的心理陰影，時常睡覺時做惡夢被警醒。針對相關指控，銀河酷娛在12日作出澄清，表示一切都是沒有的事。針對公司的相關澄清，昨（13）日趙露思直播時還原了事件起源，她表示那是在她還沒透過《傳聞中的陳芊芊》紅起來之前的日子，因為自己參加試鏡失敗，因此被公司的人員在凌晨4點卡在廁所裡辱罵了三個小時，準備離開時，因為對方喝了酒情緒失控，還扯了自己頭髮，並且甩了自己巴掌。雖然在直播中沒有提及施暴者的名字以及身分，不過她對於公司澄清「事件沒有發生過」的回應很不滿，表示公司在事發之後的早上7點，打電話給了自己媽媽，解釋會有相關行為發生是因為當時喝多了。不過因為趙露思的媽媽有著講話錄音的習慣，因此這也成了6年後趙露思站得住腳的一大背後支撐。