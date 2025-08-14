我是廣告 請繼續往下閱讀

核三重啟公投將於8月23日舉行投票，中選會昨（13）日辦理第4場意見發表會，正方代表為台灣民眾黨主席黃國昌，反方代表則是「反核少女」吳亞昕，雙方展開正面交鋒，其中，黃國昌痛批民進黨政府以「用過的燃料棒放誰家」來恐嚇人民，引來政治工作者周軒不滿，他引用黃國昌2019年的說法打臉，質疑為什麼放在新北的核一不行，放在恆春的核三可以？周軒表示，黃國昌在2019年曾說過：「選區裡設有核二廠和核四廠，核廢料應該怎麼處理很重要。核一廠如果無法處理好核廢料，續放原地貯存對北海岸居民不公平，政府要想出措施，對周遭居民安全負責任。」然而，2025年的黃國昌卻改口說：「核三廠還可供應3個週期的核能發電廠發電、約5年的時間；同時核三廠室內乾儲目前進行招標，在未來3到5年時間就可完工，完工後就可將燃料池裡面的燃料棒，移到室內乾儲廠，核三廠就能接續運轉，不用面臨燃料池塞滿燃料棒的窘境。」不僅如此，周軒指出，2019年，還是時代力量新北市七星區立委的黃國昌認為核一廠的燃料棒，放在核一廠對新北市民不公平；但到了2025年，要選新北市長的民眾黨主席黃國昌，覺得核三廠可以延役的理由之一，是核三燃料棒可以放在核三廠室內乾儲。「為什麼一樣是用過燃料棒，放在新北的核一不行，放在恆春的核三可以？這個比什麼鑽孔5000公尺放燃料棒還荒謬吧？」周軒狠酸，綜觀黃國昌提出的各種理念，反核反紅媒反國民黨，半衰期10年都不到，果然不怎麼穩定，放射性算強，衰變的產物應該是柯文哲。