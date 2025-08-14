我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 截至今（14）日上午8時，溪北地區尚有白河、北門、柳營、六甲、麻豆、學甲、鹽水、官田、大內及上山等區尚未全面復電，待復電用戶數約為5,963戶。今日搶修重點將集中於零星民生用戶，並持續加快作業速度，爭取儘速完成全面復電。（圖／南市府提供）

受到楊柳颱風強風吹襲影響，台南溪北及沿海地區自昨（13）日下午起陸續傳出停電災情，依台電新營區處統計，受影響戶數約為27160戶，至今日上午8時已搶修完成21196戶，復電率達八成以上。為掌握災後搶修與復電進度，台南市長黃偉哲今（14）日上午前往台電新營區營業處，出席「0813楊柳颱風災後搶修會議」，向台電第一線搶修人員表達感謝，也呼籲各單位持續密切合作，加速完成全面復電。黃偉哲表示，楊柳颱風昨（13）日從七股外海出海，其颱風眼經過大北門區，導致多起停斷電事故。他指出，台南自昨日下午起風勢持續增強，晚間9點50分仍有約1萬6千戶停電，但至今（14）日上午8時已降至約5千餘戶，顯見台電在風雨中持續搶修，效率令人感佩，市府代表全體市民表達誠摯謝意。黃偉哲強調，市府各相關局處已全面啟動災後復原工作，感謝來自台中、雲林、彰化及屏東等地的台電支援工班投入復電工作，盼在加速搶修電力的同時，亦能同步強化原本較為脆弱的電網體系，把握時間，全面提升城市整體防災韌性。台電表示，雖然楊柳颱風已離境，但強風豪雨仍造成溪北與沿海多地受災，尤其北門、學甲等地出現超過10級陣風，導致鹽水、官田、下營、北門、麻豆等區發生多起停電事故。其中，麻豆、北門與下營多為瞬間強風導致饋線跳脫，鹽水則因強風吹落民宅屋頂，造成高壓線路斷裂，官田地區則因樹竹觸碰設備造成變壓器損壞。台電新營區處自昨日即動員147名搶修人員、17組承攬商團隊，調派昇空車、吊臂車、工程車、發電機與抽水機等各式機具共超過60台，日夜趕修，全力搶通。截至今（14）日上午8時，溪北地區尚有白河、北門、柳營、六甲、麻豆、學甲、鹽水、官田、大內及上山等區尚未全面復電，待復電用戶數約為5,963戶。今日搶修重點將集中於零星民生用戶，並持續加快作業速度，爭取儘速完成全面復電。